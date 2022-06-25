تعرفي على أضرار الشوكولاتة

اضرار تمليس الشعر للرجال بعض الرجال ذوي الشعر الخشن المموج او المجعد يريدون تطويل شعرهم او على الاقل الجزء الامامي منه مما يدفعهم الى استخدام مملس كيميائي لفرده دون الالتفات الى الضرر الذي قد يسببه لذلك. شعرهم.

بعض عيوب تمليس الشعر للرجال