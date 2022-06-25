تعرفي على أضرار الشوكولاتة

اضرار تمليس الشعر للرجال بعض الرجال ذوي الشعر الخشن المموج او المجعد يريدون تطويل شعرهم او على الاقل الجزء الامامي منه مما يدفعهم الى استخدام مملس كيميائي لفرده دون الالتفات الى الضرر الذي قد يسببه لذلك. شعرهم.
بعض عيوب تمليس الشعر للرجال
- الشعر الجاف بعد عملية وضع الكيماويات على الشعر، وأثناء عملية الكي بالمكواة الحرارية، يرتفع البخار الذي يعتقد البعض أنه نتيجة لهذه المواد الكيميائية، ولكن الحقيقة أن هذا البخار ناتج عن عملية تبخر الشعر. الماء الموجود داخل الشعر ويمنحه الرطوبة وبالتالي يزداد فقدان الرطوبة. يجف ويتركها هشة وضعيفة.
- تكسر الشعر الجفاف المفرط الناجم عن المواد الكيميائية الموجودة في منتجات تمليس الشعر يضعف بنية الشعر، مما يجعله عرضة للتكسر والتسبب في تقصف الأطراف.
- نهايات الشعر المتشققة يؤدي جفاف الشعر وتقصفه إلى تقصف الأطراف مما يجعل الشعر يبدو غير جذاب ويؤدي إلى تآكله.
- تلون الشعر الجفاف الناتج عن تمليس الشعر يعني التأثير على كمية الزيوت الطبيعية في فروة الرأس مما يعطي الشعر حيويته الطبيعية وكنتيجة حتمية للاستقامة فإنه يزيل اللمعان عن الشعر ويتركه باهتًا بلا لون.
- تساقط الشعر إن الحرارة المطلوبة لعملية فرد الشعر مرتفعة للغاية، مما يؤثر سلبًا على فروة الرأس، مما يتسبب في اختراق المواد الكيميائية لبصيلات الشعر وإتلافها، مما يؤدي إلى هشاشة بنية الشعر، مما يؤدي إلى تساقطه.
- تباطؤ دورة نمو الشعر جميع الأضرار والعيوب السابقة المذكورة في النقاط أعلاه تؤثر على طبيعة دورة نمو الشعر وتضعفها، مما يؤدي إلى انخفاض معدل نمو الشعر وتباطؤه.