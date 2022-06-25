تعرفي على الآثار الجانبية الشائعة عند أخذ حبوب منع الحمل

الآثار الجانبية الفورية لحبوب منع الحمل هي

النفخ

غثيان

حنان الثدي

تقلب المزاج

عادة ما تختفي هذه الأعراض بعد بضعة أشهر.

الآثار الجانبية الأخرى طويلة المدى هي زيادة تخثر الدم مع زيادة خطر الإصابة بالجلطات الدموية (على سبيل المثال – جلطات الدم في الأوردة العميقة للساق، جلطة دموية في شرايين الدماغ). تحدث هذه الظاهرة عند وجود عوامل خطر أخرى وعادة ما تحدث فقط عند النساء اللائي يدخن بعد سن 35.

أيضًا، يمكن أن تزيد حبوب منع الحمل من ضغط الدم، وترفع نسبة الكوليسترول، وتزيد بشكل طفيف من مقاومة الأنسولين والسكر في الدم.

بالنسبة للسرطان – على الرغم من المعلومات المربكة إلى حد ما، لم تظهر الدراسات الوبائية الكبيرة وجود صلة بين تناول حبوب منع الحمل والتطور المستقبلي لسرطان الثدي، من ناحية أخرى، إيجاد صلة بين تناول حبوب منع الحمل وزيادة طفيفة في المخاطر سرطان عنق الرحم. ومع ذلك، فإن تناول موانع الحمل الفموية يقلل من خطر الإصابة بسرطان المبيض وسرطان الرحم.

بشكل عام، حبوب منع الحمل ليس لها تأثير ضار على الصحة العامة، ومعدل الوفيات بين النساء اللواتي تناولن موانع الحمل الفموية مقارنة بالنساء اللواتي لم يقمن – كانت متساوية، باستثناء مجموعة النساء اللواتي يدخن أكثر من 15 سيجارة. اليوم وتناول حبوب منع الحمل كان معدل الوفيات مرتفعًا نسبيًا مقارنة بمن لم يتناولوا حبوب منع الحمل.