تعرف الآن على سلم الضمان المطور للمستحقين بالمملكة الجديد 1443

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اليوم عن السلم الأمني ​​المطوّر 1443 ، وكان الهدف من هذا الإعلان العمل على توضيح نقاط كثيرة للمستفيدين من هذا الصندوق داخل المملكة العربية السعودية ، وسنعرف الآن ماهية سوف تتلقى العائلات ، بغض النظر عن عدد أفراد الأسرة ، لذلك اكتشف الآن المزيد في الفقرات التالية.

سلم ضمان المطور

حرصت الموارد البشرية على وضع السلم الأمني ​​المتطور ، وذلك لأن كل أسرة تختلف عن الأسرة الأخرى في عدد الأفراد واحتياجاتها الخاصة ، فإليك ما يحصل عليه المواطن حسب عدد أفراد الأسرة الواحدة:

عدد أفراد الأسرة رواتب شهرية من الضمان الاجتماعي راتب الفرد 1000 ريال سعودي راتب لشخصين 2570 ريال سعودي راتب ثلاثة أشخاص 3140 ريال سعودي راتب أربعة أشخاص 3710 ريال سعودي راتب خمسة أشخاص 4280 ريال سعودي راتب ستة اشخاص 4840 ريال سعودي راتب سبعة أشخاص 5420 ريال سعودي راتب ثمانية اشخاص 6000 ريال راتب تسعة أشخاص 6560 ريال سعودي براتب عشرة اشخاص 7120 ريال سعودي أحد عشر شخصًا براتب 7680 ريال سعودي 12 شخص براتب 8260 ريال سعودي راتب 13 شخصا 8820 ريال سعودي 14 شخص براتب 9400 ريال سعودي

مقياس رواتب الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443

عملت الوزارة على توضيح الطريقة المثلى لاحتساب الضمان ، ويتم ذلك وفق الشروط التالية:

تحرص السلطة المختصة على تحصيل دخل جميع أفراد الأسرة ، ويتم بعد ذلك خصم خمسين بالمائة من الدخل الشهري.

إذا حصلت الأسرة المستفيدة على دعم خارجي كباقي البرامج ، يضاف إلى القيمة الممثلة بخمسين بالمائة من الدخل الشهري.

ومع ذلك ، إذا كان المستفيد لديه إعاقة أو مسجلاً في أحد برامج الدعم ، فلن يتم إضافة مبلغ الدعم إلى قيمة الخصم السابق.

استحقاق الفرد للضمان الاجتماعي 1443 هـ

هناك بعض الأمور التي يجب أن تتوفر لدى المستحق من أجل الحصول على الدعم ، وهذا ما حرصت الوزارة على اعتماده ، وها هي آلية تحديد الاستحقاق من خلال هذه النقاط: