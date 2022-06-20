تعرف الآن على سلم الضمان المطور للمستحقين بالمملكة الجديد 1443

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اليوم عن السلم الأمني المطوّر 1443 ، وكان الهدف من هذا الإعلان العمل على توضيح نقاط كثيرة للمستفيدين من هذا الصندوق داخل المملكة العربية السعودية ، وسنعرف الآن ماهية سوف تتلقى العائلات ، بغض النظر عن عدد أفراد الأسرة ، لذلك اكتشف الآن المزيد في الفقرات التالية.
سلم ضمان المطور
حرصت الموارد البشرية على وضع السلم الأمني المتطور ، وذلك لأن كل أسرة تختلف عن الأسرة الأخرى في عدد الأفراد واحتياجاتها الخاصة ، فإليك ما يحصل عليه المواطن حسب عدد أفراد الأسرة الواحدة:
|عدد أفراد الأسرة
|رواتب شهرية من الضمان الاجتماعي
|راتب الفرد
|1000 ريال سعودي
|راتب لشخصين
|2570 ريال سعودي
|راتب ثلاثة أشخاص
|3140 ريال سعودي
|راتب أربعة أشخاص
|3710 ريال سعودي
|راتب خمسة أشخاص
|4280 ريال سعودي
|راتب ستة اشخاص
|4840 ريال سعودي
|راتب سبعة أشخاص
|5420 ريال سعودي
|راتب ثمانية اشخاص
|6000 ريال
|راتب تسعة أشخاص
|6560 ريال سعودي
|براتب عشرة اشخاص
|7120 ريال سعودي
|أحد عشر شخصًا براتب
|7680 ريال سعودي
|12 شخص براتب
|8260 ريال سعودي
|راتب 13 شخصا
|8820 ريال سعودي
|14 شخص براتب
|9400 ريال سعودي
مقياس رواتب الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443
عملت الوزارة على توضيح الطريقة المثلى لاحتساب الضمان ، ويتم ذلك وفق الشروط التالية:
- تحرص السلطة المختصة على تحصيل دخل جميع أفراد الأسرة ، ويتم بعد ذلك خصم خمسين بالمائة من الدخل الشهري.
- إذا حصلت الأسرة المستفيدة على دعم خارجي كباقي البرامج ، يضاف إلى القيمة الممثلة بخمسين بالمائة من الدخل الشهري.
- ومع ذلك ، إذا كان المستفيد لديه إعاقة أو مسجلاً في أحد برامج الدعم ، فلن يتم إضافة مبلغ الدعم إلى قيمة الخصم السابق.
استحقاق الفرد للضمان الاجتماعي 1443 هـ
هناك بعض الأمور التي يجب أن تتوفر لدى المستحق من أجل الحصول على الدعم ، وهذا ما حرصت الوزارة على اعتماده ، وها هي آلية تحديد الاستحقاق من خلال هذه النقاط:
- يجب أن يحصل الفرد المعال أو المستقل على حد أدنى من الاستحقاق 1100 ريال سعودي.
- يحصل معالو الأسرة على 550 ريال سعودي.
- كما يجب أن يكون مقيمًا في المملكة.
- يحمل الجنسية السعودية.
- هناك أيضًا العديد من التفاصيل الأخرى التي يمكنك معرفة المزيد عنها من خلال تثقيفي.
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