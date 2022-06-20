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تعرف الآن على سلم الضمان المطور للمستحقين بالمملكة الجديد 1443

كتب العرب اليومفي آخر تحديث

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اليوم عن السلم الأمني ​​المطوّر 1443 ، وكان الهدف من هذا الإعلان العمل على توضيح نقاط كثيرة للمستفيدين من هذا الصندوق داخل المملكة العربية السعودية ، وسنعرف الآن ماهية سوف تتلقى العائلات ، بغض النظر عن عدد أفراد الأسرة ، لذلك اكتشف الآن المزيد في الفقرات التالية.

سلم ضمان المطور

حرصت الموارد البشرية على وضع السلم الأمني ​​المتطور ، وذلك لأن كل أسرة تختلف عن الأسرة الأخرى في عدد الأفراد واحتياجاتها الخاصة ، فإليك ما يحصل عليه المواطن حسب عدد أفراد الأسرة الواحدة:

عدد أفراد الأسرة رواتب شهرية من الضمان الاجتماعي
راتب الفرد 1000 ريال سعودي
راتب لشخصين 2570 ريال سعودي
راتب ثلاثة أشخاص 3140 ريال سعودي
راتب أربعة أشخاص 3710 ريال سعودي
راتب خمسة أشخاص 4280 ريال سعودي
راتب ستة اشخاص 4840 ريال سعودي
راتب سبعة أشخاص 5420 ريال سعودي
راتب ثمانية اشخاص 6000 ريال
راتب تسعة أشخاص 6560 ريال سعودي
براتب عشرة اشخاص 7120 ريال سعودي
أحد عشر شخصًا براتب 7680 ريال سعودي
12 شخص براتب 8260 ريال سعودي
راتب 13 شخصا 8820 ريال سعودي
14 شخص براتب 9400 ريال سعودي

مقياس رواتب الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443

عملت الوزارة على توضيح الطريقة المثلى لاحتساب الضمان ، ويتم ذلك وفق الشروط التالية:

  • تحرص السلطة المختصة على تحصيل دخل جميع أفراد الأسرة ، ويتم بعد ذلك خصم خمسين بالمائة من الدخل الشهري.
  • إذا حصلت الأسرة المستفيدة على دعم خارجي كباقي البرامج ، يضاف إلى القيمة الممثلة بخمسين بالمائة من الدخل الشهري.
  • ومع ذلك ، إذا كان المستفيد لديه إعاقة أو مسجلاً في أحد برامج الدعم ، فلن يتم إضافة مبلغ الدعم إلى قيمة الخصم السابق.

استحقاق الفرد للضمان الاجتماعي 1443 هـ

هناك بعض الأمور التي يجب أن تتوفر لدى المستحق من أجل الحصول على الدعم ، وهذا ما حرصت الوزارة على اعتماده ، وها هي آلية تحديد الاستحقاق من خلال هذه النقاط:

  • يجب أن يحصل الفرد المعال أو المستقل على حد أدنى من الاستحقاق 1100 ريال سعودي.
  • يحصل معالو الأسرة على 550 ريال سعودي.
  • كما يجب أن يكون مقيمًا في المملكة.
  • يحمل الجنسية السعودية.
  • هناك أيضًا العديد من التفاصيل الأخرى التي يمكنك معرفة المزيد عنها من خلال تثقيفي.

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