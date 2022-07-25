تعرف الآن على نتيجة الأساس فِيْ السودان من خلال الموقع الرسمي لوزارة التعليم السودانية

ينتظر العديد من الطلاب إعلان نتيجة التأسيس فِيْ السودان للتأكد من التحاقهم بالمرحَلْة الثانوية العامة، وأكد وزير التربية السوداني أن ولاية الخرطوم ستعلن قريباً عن شهادة التأسيس لعام 2022 لجميع الطلاب.، بنين وبنات، وأوضحت أيضًا أن النتيجة ستكون متاحة على موقع وزارة التربية والتعليم السودانية، وسيتم الإعلان عنها فِيْ الساعات القليلة المقبلة. كَمْا أُعلن أن النتائج حتى الآن جيدة وانتهت عملية تصحيح المؤهلات ومراقبتها.

نتيجة شهادة التأسيس بالسودان بولاية الخرطوم لعام 2022

أعلن السودان ظهُور نتائج شهادة التأسيس فِيْ عدة ولايات منها الدول التالية

ولاية نهر النيل الأزرق.

دولة الجزيرة.

وكذلك حالة البحر الأحمر.

ولاية القضارف.

ولاية وسط دارفور.

أيضا ولاية الشمال.

كَمْا أعلنت وزارة التربية والتعليم السودانية أن المصححين ينتمون إلى عملية تصحيح عمل الطلاب بولاية الخرطوم فِيْ مرحَلْة الشهادة الأساسية، وقد تميزوا من حيث الدقة والعناية والوقاية من الأخطاء عند تصحيح الواجبات. وقبل إعلان النتائج، كان عليهم إعادة جميع الدرجات مرة أخرى لتجنب الوقوع فِيْ الأخطاء، مع إعطاء جميع الطلاب حقوقهم كاملة.

أعلنت وزارة التربية والتعليم السودانية أن الطلاب سيتحققون من النتائج على موقع الوزارة فِيْ الساعات القليلة المقبلة.

رَابِطْ نتائج الشهادة الأساسية فِيْ السودان بولاية الخرطوم لعام 2022

قدمت وزارة التربية والتعليم فِيْ السودان رَابِطًْا للحصول بسهُولة على نتيجة شهادة التأسيس فِيْ ولاية الخرطوم للطلاب للحصول عليها عند الإعلان عنها.

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