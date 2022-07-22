تعرف الان على تنسيق الدبلومات الفنية 2022 فِيْ مصر

تنسيق دبلوم فني 2022ووافق جميع المحافظين على تنسيق الدبلومات الفنية للعام الميلادي 2022-2023 فِيْ جميع المحافظات، وتم ذلك فِيْ الأيام الأخيرة، والحد الأدنى للقبول فِيْ المدارس الصناعية والفنية والتجارية والزراعية كذلك. كحد أدنى للدخول إلى مدارس الضيافة، بحيث يمكن لكل طالب الالتحاق بالمدرسة التي يريدها، وذلك وفقًا لإجمالي درجات الطالب التي حصلوا عليها، وقد بدأت عملية التنسيق، والتي ستستمر حتى نهاية هذا حسب اعلان كل محافظة.

تنسيق الدبلومات الفنية لعام 2022 بمحافظة الفِيْوم

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفِيْوم، عن الموافقة على تنسيق الدبلومات الفنية للعام الميلادي 2022-2023، بحيث تتراوح معدلات القبول فِيْ مدارس التعليم الفني الصناعي، الحد الأدنى من 175 درجة. إلى 190 درجة، وفِيْ حين أن درجات القبول فِيْ مدارس التعليم الفني الزراعي لها درجة لا تقل عن 140 إلى 160 درجة، وفِيْ أقسام التعليم والتدريب المزدوجة، يبدأ الحد الأدنى للصفوف من 205، وللقبول فِيْ مدارس الفنادق، الحد الأدنى تبدأ من 195 درجة.

تنسيق الدبلومات الفنية لعام 2022 بمحافظة القليوبية

تم الإعلان عن تنسيق الدبلومات الفنية للعام الميلادي 2022-2023 فِيْ محافظة القليوبية، وهِيْ كالتالي الحد الأدنى للقبول بالمدارس الزراعية وهُو نظام الثلاث سنوات 165 درجة فقط، بينما الحد الأدنى للقبول فِيْ المدارس الزراعية هُو فِيْ نظام الخمس سنوات. الحد الأدنى للسنوات يبدأ من 205 درجة، والحد الأدنى للمدارس الزراعية وهُو من المرحَلْة الإعدادية للتدريب المهني يبدأ من 140 درجة.

تنسيق الدبلومات الفنية لعام 2022 بمحافظة مطروح

وفِيْما يلي نوضح أهم المعلومات المتعلقة بتنسيق الدبلومات الفنية للعام 2022 – 2023 فِيْ محافظة مطروح، والحد الأدنى للقبول فِيْ مدرسة الخلفاء الراشدين الزراعية والمنتسبين لمديرية البنجر هُو 156.