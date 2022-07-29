تعرف الان علي برنامج دعم ريف و بخطوات بسيطة يمكنك التسجيل عليه والاستعلام برقم الهُوية

نتحدث اليوم عن برنامج الدعم الريفِيْ وكيفِيْة الاستفسار عن البرنامج الذي يسعى إليه الرجال والنساء السعوديون بشكل متزايد. وأعلنت مبادرة ريف أن الدعم الذي تقدمه الدولة هُو فِيْ المقام الأول دعم مادي والآخر تدريب لتنمية كافة مهارات المزارعين. الهدف هُو النمو الاقتصادي لجميع البلدان. من خلال مقالتنا على موقعنا، نتحدث إلى داعمينا الكرام حول ماهِيْة الدعم وكيفِيْة الاستفسار عن برنامج Reef Support، وسنقوم بالرد على جميع استفساراتهم.

تعرف على برنامج دعم الشعاب المرجانية

تعتبر المملكة العربية السَعُودِيْة المنصة الأولى التي قدمت الدعم الريفِيْ، وهِيْ مبادرة سعودية تهدف إلى تحسين جودة الإنتاج للسكان فِيْ جميع المناطق الريفِيْة. هذا بالإضافة إلى دعم الأسر المنتجة. يستهدف برنامج الدعم الريفِيْ جميع العاملين فِيْ الصناعات الزراعية والحرفِيْة.

تعرف على كيفِيْة طلب معلومات حول دعم Reef

يمكن للمواطن السعودي التقدم بطلب للحصول على الدعم من خلال رقم التعريف الخاص به باتباع الخطوات التالية

أولا قم بتسجيل الدخول مباشرة إلى الموقع الرئيسي لدعم الشعاب المرجانية .

ثانيًا يجب على مقدم الطلب إنشاء حساب كَمْستفِيْد على موقع Reef Support ثم كتابة جميع البيانات الشخصية.

ثالثًا قم بتسجيل الدخول إلى الموقع واكتب كلمة المرور القوية الخاصة بك.

رابعًا عليك إدخال رمز التحقق الذي يظهر أمامك.

خامساً عليك الضغط على القائمة الرئيسية التي تظهر أمامك ثم اختيار الخدمات الإلكترونية.

سادساً على مقدم الطلب اختيار خدمة الاستشارة، وبعد ذلك يمكنك الاستشارة فِيْ أي وقت.

سابعًا يجب على مقدم الطلب النقر فوق الأيقونة لإرسال الاستعلام ثم اتباع جميع تعليمات برنامج Reef Support.

كيف يمكنني التسجيل فِيْ برنامج Reef Support

يجب على مقدم الطلب اتباع الخطوات التالية للتسجيل بشكل صحيح فِيْ برنامج Reef Support، وهِيْ كالتالي