تعرف على أبرز القرارات النارية لاتحاد الكرة اليوم

أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال علام، عدة قرارات مهمة بعد اجتماعه الأربعاء، نوقشت خلاله عدة ملفات شائكة في الفترة الحالية.

جاء قرار اتحاد الكرة على النحو التالي

الموافقة على الاحتفال بمباراة مصر وملاوي ضمن تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم ساحل العاج 2023 على استاد الإسكندرية، بكامل طاقته، بالتنسيق مع الجهات الأمنية.

الموافقة على تعيين مارك كلاتينبورج رئيسًا للجنة تطوير الحكم.

نتفق على اعتبار نتائج الجولة الأولى من بطولة الدوري لهذا الموسم معايير اختيار الأندية المشاركة في البطولات الأفريقية، على أن يعلن عنها بعد الانتهاء من جميع مباريات الدور الأول في 07/06/2022.

الموافقة على إرسال خطاب إلى CAF لطلب تنظيم البطولات، وفقًا لرسالة من وزارة الشباب والرياضة.

اعتماد موعد مباراة السوبر المصري بتاريخ 21/10/2022 بأبوظبي.

الموافقة على مذكرة الشؤون القانونية الخاصة بصحة تسجيل اللاعب المعني وترقية نادي العبور إلى الدرجة الثانية لصاحب المركز الأول في المسابقة.

استهداف الجهات الأمنية لخدمة 5000 مشجع في مباريات الكأس على غرار مباريات الدوري العام.

إسناد الإشراف على ملف هيكلة المديرية التنفيذية في الاتحاد إلى اللواء محمد حلمي مشهور وإعادة تنظيم المديرية التنفيذية من حيث إحداث قسم للترجمة، وإدارة الموارد البشرية، وإدارة الرقابة، وإدارة التفتيش الداخلي، وإدارة السكرتارية. وعرضها على مجلس الإدارة.

تكليف السيد خالد الدرندلي بمراقبة هيكل الإدارة المالية.

الموافقة على المذكرة المقدمة من إدارة الشؤون القانونية لاحتساب نتيجة مباراة الأهلي والمصري مواليد 2001 لصالح النادي الأهلي، لأن مشاركة إبراهيم سعيد فهمي في المصري غير صحيحة. .

تكليف الكابتن حازم إمام والنقيب محمد بركات بة برامج المنتخبات الوطنية.

الموافقة على المشاركة في الدوري المغربي لكرة القدم الشاطئية.

الموافقة على دفع حصص الولاة المقابلة لشهري فبراير ومارس.