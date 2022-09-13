تعرف على أبطال مسلسل ستيليتو بالنسخة التركية والعربية، يعتبر مسلسل استيليتو من اكثر الافلام مشاهده في المسلسلات التركيه وخاصه بعد ان تم عمل مسلسل استيليتو مشابه له بالنسخة العربية، وذلك بعد اذاعته على قناه ام بي سي 4 وأبدى الجمهور بالإعجاب بالحلقه الاولى من مسلسل استيليتو بالنسخة العربيه وقال بعض المتابعين ان ممثلين مسلسل استيليتو في نسخته العربية يبدا بجريمة القتل، ويكون هم ابطال المسلسل من الشخصيات المعروفة.

أبطال مسلسل ستيليتو بالنسخة التركية والعربية

سنضع لكم المقارنة بين نسختي المسلسل استيليتو وبين الشخصيات في النسخة التركية والنسخة العربية، فتم تقديم كاريس بشار بشخصيه الما السيد التي تقابل شخصيه اويا في مسلسل التركي استيليتو ، وتم تبديل شخصيه نايله الذي تقدمه ندى ابو فرحات واستبدال شخصيه ديمه شخصيه، فلك وهي شخصيه مروه في النسخه التركيه، وشخصيه جويل التي قدمتها ريتا حرب تمثلت في شخصيه بيلين، وشخصيه سامر المصري الذي اخذ دور لؤي في مسلسل استيليتو وشخصيه بديع ابو شقره الذي قدم شخصيه خالد، وقيس الشيخ نجيب بشخصيه كريم وكارلوس عازار بشخصيه طارق.

قصة مسلسل استيليتو

تدور أحداث مسلسل عن اربعه رجال واربعه نساء تجتمعوا بعد سنوات طويله وتم فتح صفحات الماضي بينهم ويتم استرجاع المشاكل والوقائع التي حصلت بينهم منذ طفولتهم وبمزيد من الاثاره والتشويق تدور احداث المسلسل، ويتحدث بعد الاشخاص عن معنى استيليتو فقد تم ترجمه هذه الكلمة من التركية اي معناها الكعب العالي او الخنجر، يعرض مسلسل استيليتو من يوم الاحد الى يوم الخميس في الساعه 9:00 مساء، ويتم عرضه على قناه ام بي سي 4، وتم عرض المسلسل ايضا على شاهد في اي بي VIP.

كان مسلسل استيليتو التركي من افضل المسلسلات التركيه لعام ،2022 حيث حصل هذا المسلسل على ملايين الاعجابات والمشاهدات حول العالم وانتشر مسلسل استيليتو بشكل كبير في الآونة الأخيرة ما ودفع البعض الى البحث عنه لمشاهدته ومشاهده احداثه، وقال العديد من الاشخاص ان المسلسل استيليتو المسلسل الرومانسي حصل به العديد من الامور الجميله والاثارة والتشويق.