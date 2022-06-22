تعرف على أجهزة أيفون iphone التي سوف تدعم نظام ios 16 الجديد

يستعد جميع مستخدمي iPhone لاستخدام نظام التشغيل iOS 16 الجديد على هواتفهم ، والذي أعلنت عنه شركة Apple في مؤتمر WWDC 2022 الذي عقد الأسبوع الماضي ، ومن المقرر إطلاق نظام التشغيل رسميًا خلال الفترة المقبلة ، بعد أعلنت الشركة عن إطلاق النسخة التجريبية من iOS 16 ليتمكن المستخدمون من تجربتها قبل أن تصبح النسخة الرسمية متاحة على العديد من أجهزة آبل ، كما تم الإعلان عن وجود بعض الأجهزة التي لن يتوفر عليها النظام ، لذلك نحن تظهر لك قائمة بالأجهزة التي سيدعمها النظام الجديد.
آبل تطلق نظام تشغيل iOS 16
تعد شركة Apple من أكبر شركات الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية في العالم ، وتحقق هواتفها دائمًا انتشارًا كبيرًا في مختلف أنحاء العالم ، نظرًا للمزايا الكبيرة التي تحتوي عليها الأجهزة التي تصدرها ، بالإضافة إلى الميزات الرائعة الأمان الذي توفره لمستخدميها ، حيث تستخدم هواتف الشركة نظامًا لها نظام تشغيل خاص بها ، وهو نظام ios ، والذي حقق نجاحًا كبيرًا خلال السنوات الماضية ، وينتظر الجميع دائمًا الإعلان عن الميزات الجديدة التي الإصدار الجديد يحتوي على.
ومنذ أن أعلنت الشركة عن إطلاق النسخة التجريبية التي يمكن للجميع الحصول عليها وتجربتها ، أصبح ios 16 حديث الجميع في أنحاء مختلفة من العالم ، وسنعرض لكم جميع الأجهزة التي ستدعم النظام الجديد ، خاصة بعد الإعلان عن وجود بعض الأجهزة التي لن يتم الحصول عليها. هذا التحديث.
أجهزة iPhone التي تدعم iOS 16
خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد للإعلان عن تفاصيل النظام الجديد ، أعلنت الشركة عن وجود هواتف لن تدعم ios 16 وهذه الهواتف هي iPhone 6S و iPhone 7 والجيل الأول من iPhone SE ، لذلك نعرض لكم جميع الهواتف التي سيدعمها النظام وهي كالتالي:
- آيفون 13.
- اي فون 13 ميني.
- آيفون 13 برو.
- آيفون 13 برو ماكس.
- آيفون 12.
- iphone 12 mini.
- آيفون 12 برو.
- ايفون 12 برو ماكس.
- آيفون 11.
- آيفون 11 برو.
- آيفون 11 برو ماكس.
- iphone xs.
- ايفون اكس اس ماكس.
- iphone xr.
- آيفون X.
- آيفون 8.
- آيفون 8 بلس.
- iphone SE (الجيل الثاني أو أحدث).
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