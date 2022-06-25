تعرف على أسباب الإغماء أثناء الدورة الشهرية

يُعرَّف طبياً بأنه فقدان مؤقت للوعي، وعادة ما يرتبط بعدم كفاية تدفق الدم من القلب إلى الدماغ بسبب عدم وصول كمية كافية من الأكسجين إليه.القلق والتوتر والإرهاق المستمر، والذي ينتج عن عدة أسباب، من أهمها أن يذكر في هذه المقالة.

أسباب الإغماء أثناء الحيض

هناك العديد من الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى الإغماء أثناء الدورة الشهرية، ومنها ما يلي

فقر الدم فقر الدم الناجم عن نقص الحديد هو أحد أكثر أسباب الإغماء شيوعًا عند النساء. عندما تعانين من فقر الدم، ينخفض ​​عدد خلايا الدم الحمراء التي تحمل الأكسجين إلى أجزاء أخرى من الجسم، بما في ذلك الدماغ، وغزارة الطمث هي فقدان كمية كبيرة من الدم أثناء الدورة الشهرية – من أهم الأسباب من فقر الدم وزيادة خطر الإغماء.

الهرمونات تذبذب الهرمونات هو سبب بدء الدورة الشهرية، حيث يختلف تركيز هرمون الاستروجين والبروجسترون في جسم المرأة في بداية الدورة الشهرية عن نهايتها السكر في الدم قد تحدث نوبات من نقص السكر في الدم حتى لو كانت المرأة غير مصاب بداء السكري، ولكن هذه إحدى التغيرات التي يمكن أن تسبب الإغماء أثناء الدورة الشهرية.

البروستاجلاندين يتم إفراز هرمون البروستاجلاندين بواسطة بطانة الرحم قبل بداية الحيض مباشرة ويؤدي وظائف عديدة في الجسم. يتفاعل مع الألم والمرض والإصابة، فإذا كانت المرأة تعاني من عسر الطمث – أي ألم شديد – أثناء الدورة الشهرية، يفرز الجسم كمية أكبر من البروستاجلاندين، والتي بدورها مسؤولة عن توسع الأوعية. في هذا الهرمون في الجسم يزيد من تمدد الأوعية الدموية مما يؤدي إلى انخفاض الضغط.

التغذية يلعب الغذاء دورًا مهمًا جدًا في الجسم. تناول الأطعمة التي تساعد على خفض ضغط الدم يمكن أن يؤدي إلى الإغماء، كما أن تناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامين سي يلعب دورًا رئيسيًا في زيادة معدل امتصاص الحديد، لذلك تقل الإصابة بفقر الدم، ويقل معدل الإغماء وتعويض الجسم بالسوائل. وزيادة شرب الماء، خاصة خلال فصل الصيف، يقلل من الجفاف ويحسن الدورة الدموية.