تعرف على أعلى درجات الحرارة المسجلة حول العالم

تصدرت مدن 3 دول “العراق والكويت وإيران” قائمة المدن التي سجلت أعلى درجات حرارة في العالم خلال الـ24 ساعة الماضية.

نشر الدكتور عبد الله المسند، أستاذ المناخ بجامعة القصيم، الرئيس السابق للجنة تسمية الأحوال الجوية المميزة “”، على حسابه في “تويتر” قائمة بالمدن التي سجلت أعلى درجة حرارة خلال الـ24 ساعة الماضية.، في جميع أنحاء العالم، كما هو مذكور في موقع EldoradoWeather الإلكتروني “، متخصص.

قائمة أعلى درجات الحرارة في العالم

وضمت القائمة 10 مدن عربية من بين 15 مدينة رائدة حاصلة على أعلى الدرجات العلمية في العالم.

واحتلت مدينة العمدية الإيرانية المرتبة الأولى بدرجة 50.5 درجة مئوية، تليها مدينة الجهراء في الكويت التي سجلت 50.1 درجة، فيما سجلت مدينتا العمارة والبصرة في العراق المرتبة الثالثة بـ 49.5 درجة مئوية، و ثم مدينة صفياباد الإيرانية بدرجة 49.3 درجة مئوية.