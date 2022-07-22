تعرف على أفضل لاعب في أفريقيا 2022 ، قد أثار تسائلات الكثير من الأشخاص من محبين ومعجبين بمتابعة كرة القدم في قارة افريقيا ، حول التعرف على أفضل لاعب في أفريقيا 2022 العالم بالسؤال عن اللاعب الذي حاز على اكبر عددمن الجوائز وتسديد للاهداف ، أقام ت دولة المغرب حفل توزيع الجوائز على اللاعبين المفضلين بعد تعليق ذلك الاحتفال لعدة سنوات بسبب جائحة كورونا، و توزع الجوائز حسب ترتيب كل لاعب وبنسب متفاوتة ، تابعوا معنا .

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2022

فاز المهاجم السنغالي ساديو ماني بجائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2022 م بعد إعلان الاتحاد الإفريقي فوزه في العاصمة المغربية الرباط مساء الخميس 21 يوليو 2022 م، حيث كان ماني. فاز بالكرة الذهبية كأفضل لاعب متجاوزاً ذلك على زملائه الرياضيين مثل محمد صلاح وآخرين، وبذلك فاز ماني للمرة الثانية كأفضل لاعب أفريقي خلال مسيرته الرياضية بعد عام 2022 م عندما فاز بأم إفريقيا. كأس الكاميرون.

سيرة ساديو ماني

يعد ساديو ماني من أشهر الشخصيات الرياضية في العالم، ومن أبرز المعلومات المتعلقة بسيرته الذاتية ما يلي

الاسم الحقيقي ساديو ماني.

الاسم الانكليزي ساديو ماني.

تاريخ الميلاد من مواليد العاشر من إبريل عام 1992 م.

مكان الميلاد قرية بامبالي، منطقة كازامانس، السنغال.

الإقامة ألمانيا.

العمر 30 سنة.

الجنسية سنغالي.

اللغة الرسمية الإنجليزية – الفرنسية.

المهنة لاعب كرة قدم محترف.

النادي الحالي بايرن ميونخ / ألمانيا.

مركز اللعب مهاجم.

رقم منتخب ماني رقم 10.

عدد اللاعب في النادي 17.

المهارات الفردية يلعب بالقدم اليسرى.

مسيرته المهنية بدأت مسيرته المهنية عام 2012 م – حتى الوقت الحاضر.

ما هو تصنيف ماني كأفضل لاعب في إفريقيا

احتل اللاعب السنغالي ساديو ماني المركز الأول كأفضل لاعب أفريقي خلال عام 2022 بعد أن أقيم حفل توزيع الجوائز في مدينة الرباط المغربية، وبحصوله على هذا الترتيب سيكون ماني الأفضل بين لاعبي إفريقيا، حيث قدم ماني موسمًا. ووصف ذلك بأنه تاريخي، كما قال بعض الخبراء، بعد أن قاد فريقه إلى كأس الأمم الأفريقية لأول مرة في تاريخه الكروي بالكاميرون عام 2022، كما قاد المنتخب الوطني في نهائيات المونديال التي استضافتها الدولة. قطر في أواخر عام 2022 م.

ما هو ترتيب ماني في قائمة أكثر اللاعبين فوزًا في إفريقيا

نجح اللاعب ماني في الحصول على المركز الخامس بين أكثر اللاعبين فوزاً كأفضل لاعب في إفريقيا، مساوياً لعدد من اللاعبين، من بينهم الإيفواري ديدييه، والكاميروني روجر ميلا، والمصري محمد صلاح، والحجي، وضيوف السنغاليين وغيرهم. وحصل كل من الكاميروني صامويل إيتو والإيفواري يايا توريه على جائزتين عن كل لاعب، في حين تصدرا ترتيب اللاعبين الذين فازوا بالجائزة بـ 4 ألقاب لكل لاعب، فيما حصل الليبيري جورج وياه والغاني عبيدي بيليه على 3 ألقاب لكل منهما.

من هم الفائزون بجائزة أفضل لاعب أفريقي

شارك العديد من اللاعبين الأفارقة في حفل توزيع جوائز CAF الذي أقيم في العاصمة المغربية الرياض، وفاز كل منهم بجائزة حسب عمله خلال المواسم السابقة.

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وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول تعرف على أفضل لاعب في أفريقيا 2022 ، و من هم الفائزون بجائزة أفضل لاعب أفريقي ، و ما هو تصنيف ماني كأفضل لاعب في إفريقيا ، و سيرة ساديو ماني .