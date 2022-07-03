تعرف على أول ضحايا سواريش في الأهلي

يدرس ريكاردو سواريس، مدرب الأهلي، تجميد الظهير الأيمن للفريق محمد هاني على مقاعد البدلاء في الفترة المقبلة بسبب تذبذب مستواه وعدم قناعة المدير باللاعب في الفترة الحالية.

وتحدث ريكاردو سواريس مع مدرب الفريق سامي كوماس، وأعرب عن استيائه من مستوى محمد هاني واستمرار الأخطاء خلال مباراة بتروجيت.

ويعتبر كريم فؤاد البديل الأول لمحمد هاني في قائمة الأهلي، كما يلعب حسين الشحات نفس المركز في المناسبات.

وتغلب الأهلي على بتروجيت 2-صفر في المباراة التي جمعت بينهما يوم السبت في نصف نهائي كأس مصر.

ويلعب الأهلي أمام منافسه التقليدي الزمالك في المباراة النهائية لكأس مصر يوم الخميس 21 يوليو.