تعرف على أول ضحايا لريكاردو سواريز في الأهلي ..مفاجأة مدوية

أكد الإعلامي أحمد شوبرت، أن النادي الأهلي قدم عرضا للحارس البلجيكي ميشيل يانكون، مدرب حراس مرمى الفريق الأول، في فالا روجا، الذي عمل في قطاع الشباب، بعد البرتغالي ريكاردو سواريز، المدرب الجديد. . ، أصر على تعيين مدرب جديد لحراس الرماية.

وقال شوبرت في تصريحات إذاعية صباح اليوم إن “ميشال يانكون سيترك منصبه رغم أنه من أكفأ مدربي حراس المرمى الذين دربوا حراس الأهلي عبر التاريخ، وريكاردو سيرافقه مدرب جديد لحراس المرمى وهو حراس المرمى. لم يعد هناك”. 35 عاما”.

وأضاف شوبرت في تصريحاته “الأهلي عرض على ميشيل يانكون الاستمرار في النادي، لكن في قطاع الشباب، للاستفادة من مهاراته وقدراته، ومن المتوقع أن يقرر البلجيكي مصيره خلال الساعات القليلة المقبلة”.

كشف الإعلامي أحمد شوبير، أن النادي الأهلي يوشك على إعلان مدربه البرتغالي الجديد، ريكاردو سواريس، بعد إنهاء اتفاقه مع الأخير لقيادة المهمة الفنية، ليحل محل بيتسو موسيماني، الذي أنهى عقده بالتراضي. في الأيام الأخيرة مع القلعة الحمراء.

وقال شوبرت “رسميًا، أنهى الأهلي عقده مع ريكاردو سواريز، والأخير أنهى علاقته مع جيل فينسنتي، وسيعلن عن تدريب جينو روجو الخميس المقبل”.