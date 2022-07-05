تعرف على الأمتعة المسموح بها للحاج عند السفر بالطائرة

واطلعت وزارة الحج والعمرة على الأمتعة والحقائب المسموح بها عند السفر بالطائرة، والشروط الواجب توافرها مع الحجاج القادمين لرحلة الحج.

وزن الأمتعة المسموح به عند السفر بالطائرة

قالت وزارة الحج في إنفوجرافيك إنه يجوز حمل حقيبة ظهر وحقيبة كتف وحقيبة يد وحزمة فوّاحة، حسب الأبعاد المسموح بها داخل الطائرة.

وأوضحت الوزارة أن حقيبة السفر الصغيرة المسموح بها يجب أن يكون لها أبعاد معينة (طول 55 سم وعرض 35 سم وعمق 25 سم)، مشيرة إلى أنه يسمح بإرسال عبوات ملفوفة في علب كرتون وأكياس كبيرة.

ودعا الحجاج إلى التحقق من شركات الطيران الخاصة بهم، لاختلاف المتطلبات وفقًا لسياسة شركة الطيران.

الامتثال لأحجام الأمتعة ومواصفاتها.

وكانت وزارة الحج والعمرة قد طلبت من ضيوف الله المغادرين الالتزام بأحجام وأوزان ومواصفات حقائب السفر وضرورة التواصل مع شركة الطيران الناقلة لضمان المواصفات المسموح بها عند السفر وكيفية الالتزام بالتعليمات. صادر عن المديرية العامة للطيران المدني.

وأكد أن هذا الإجراء يسهل على الحجاج القيام بإجراءات خروجهم ويساعد في تقليل وقت الانتظار في صالات المغادرة.