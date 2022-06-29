تعرف على الأندية المشاركة في البطولات الأفريقية بعد قرار اتحاد الكرة

وضع الاتحاد المصري لكرة القدم المعايير التي يتم على أساسها اختيار الأندية المصرية التي ستشارك في البطولات الأفريقية الموسم المقبل، سواء كانت دوري أبطال إفريقيا أو الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في موسم 2022/2023.

أعلن اتحاد الكرة عن الموافقة على اعتبار نتائج الجولة الأولى من بطولة الدوري لهذا الموسم معايير اختيار الأندية المشاركة في البطولات الأفريقية.

وأوضح الجبالية أن الإعلان سيتم بعد انتهاء جميع مباريات الدور الأول يوم 7/6/2022.

بعد قرار اتحاد الكرة، يتساءل الجمهور المصري عن الأندية التي ستتأهل لدوري أبطال أوروبا وكأس القارات الموسم المقبل.

فيما يلي قائمة بالأندية المشاركة في البطولة الأفريقية.

1- الزمالك، خاض 17 مباراة وأحرز 41 نقطة، ويلعب في دوري أبطال إفريقيا.

2- الأهلي خاض 16 مباراة وجمع 39 نقطة ويشارك في دوري أبطال إفريقيا.

3- لعب بيراميدز 17 مباراة وأحرز 36 نقطة، وسيشارك في كأس الاتحاد الأفريقي.

4- لعب فيوتشر 17 مباراة وحصل على 29 نقطة ويخطط للمشاركة في كأس القارات.

يشارك فريق المستقبل لكرة القدم في البطولات الأفريقية لأول مرة بعد ظهوره الأول في الدوري المصري الممتاز.