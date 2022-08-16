تعرف على الأوراق المطلوبة لحجز وحده سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي المصري، يحدد قانون مشروع الإسكان الاجتماعي الظروف المختلفة التي يجب على العميل تلبيتها قبل التقدم بطلب لعقد وحدة سكنية في مشروع المليون وحدة، وكذلك الأوراق المختلفة التي من المتوقع الانتهاء منها أثناء التقدم بطلب لحفظ وحدة سكنية ، وحيث أوضحت وزارة الإسكان المصرية عن طريقة التسجيل والحجر للوحدات السكنية من خلال الرابط التي ارفقته الوزارة.

الأوراق المطلوبة لحجز وحده سكنية

أصدرت وزراه الإسكان المصرية قرار لطلب الحجر والحصول على وحدة سكنية في مشروع الإسكان المصري، وبالخصوص عن السؤال عن الأوراق المطلوبة وفق الشروط المعلنة من وزارة الإسكان وهي كالتالي

احضار صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجته ويجب أن تكون سارية المفعول. احضار شهادة للدخل بحيث لا تتجاوز 4500 جنيه للشخص الاعزب و 6000 جنيه للأسرة الواحدة. احضار كافة الأوراق والمستندات التي تخص الدخل مثل ( الأملاك الزراعية أو العقارات أو الأراضي والمعاشات وأي سندات تخص بالملكيات). يحضر العاملين شهادة معتمدة من الجهة التي يعمل فيها. اما بخصوص العاملين في الشركات والقطاعات الحكومية يلزم احضار شهادة بصافي الدخل. أصحاب المهن والاعمال التجارية يجب احضار شهادة من رجل قانون وتكون الشهادة معتمدة. احضار صورة من السجل التجاري لأصحاب المهن. احضار شهادات التأمين الاجتماعية. الارامل يجب احضار طابعة بيانات المعاش. بالنسبة للمطلقات يجب احضار صورة من مستند النفقة. صورة من الشهادات المثبتة رسميًا بعدد أفراد الأسرة وهي ( وثيقة الزواج أو الطلاق، شهادة وفاة، شهادات الميلاد.

تعرف على الأوراق المطلوبة لحجز وحده سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى المصري

يجب على الشخص المتقدم لمشروع الإسكان المصري ان يعلم انه في حال قبول أوراقه سيتحتم عليه ان يكون محضرًا لجميع الأوراق والمستندات المطلوبة لإتاحة الفرصة المناسبة للحصول على شقة في مشروع الإسكان المصري الجديد، حيث سيبدأ الحجز يوم الثلاثاء عن طريق التقدم لأحد مكاتب الوزارة بإحضار كافة الأوراق المطلوبة للحصول على حجز.

وبإجمال الموضوع أعلاه حول الكيفية الصحيحة لحجز وحدة سكنية في مشروع الإسكان فإنه يجب على الشخص ان يعلم انه لن يتم قبول طلبه إلا في حال احضار كافة الأوراق المطلوبة والتي توافي الشروط المعلنة.