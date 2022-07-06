تعرف على الاستخدام الصحيح للأجهزة الطبية أثناء تأدية مناسك الحج

قدمت هيئة الغذاء والدواء عدة نصائح حول الاستخدام الصحيح للأجهزة الطبية أثناء أداء مناسك الحج، مع ضمان دقة القياسات للحاج.

جهاز ضغط الدم

وقالت إدارة الغذاء والدواء، في رسم بياني، إنه عند استخدام جهاز ضغط الدم، ضع في اعتبارك تجنب تناول الأطعمة أو المشروبات التي تحتوي على الكافيين لمدة 30 دقيقة قبل قياس ضغطك.

وأضاف أنه يحذر أيضًا من قياس ضغط الدم عندما يكون الشخص متوترًا أو غاضبًا، ويراعي الراحة قبل القياس، فضلًا عن ضرورة الجلوس على كرسي للقياس، حيث يحظر وضعه. من جهة أخرى.

قياس سكر الدم

بالنسبة لسكر الدم، تحذر هيئة الغذاء والدواء من ضرورة تخزين عبوات الأنسولين التي سيستخدمها الحاج لاحقًا في الثلاجة، والاحتفاظ بالمادة التي يريد استخدامها في درجة حرارة الغرفة، محذرة من وضعها في الفريزر. أو تعريضهم للطقس. ضوء الشمس أو حار جدا.

وحثت الهيئة على ضرورة غسل اليدين جيدًا بالماء والصابون، وتجفيفهما تمامًا باستخدام المسحات الطبية.

وفي وقت قياس نسبة السكر في الدم، دعا الشخص إلى إبقاء الإصبع مضغوطًا جيدًا حتى تخرج قطرة الدم ويجمعها بشريط الاختبار.