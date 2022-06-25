تعرف على التأثير السحري لجل الصبار على الشعر

جل الصبار وتأثير استخدامه على الشعر

نبات الصبار له أوراق ذات أشواك نفاذة وطعم مر، وفي هذه الأوراق نجد الجل الذي يستخدمه الجميع وفي جميع أنحاء العالم لقيمته العلاجية الكبيرة.

من بين الاستخدامات العديدة لجل الصبار، سنذكر في النقاط التالية استخدامه لعلاج مشاكل الشعر والعناصر التي تفيد الشعر على وجه التحديد

علاج الشعر التالف والمتقصف

يحتوي جل الصبار على عناصر طبيعية شبيهة بتلك الموجودة في الكيراتين، والذي يستخدم لعلاج التلف الناتج عن التعرض للحرارة أثناء التصفيف، والأصباغ الاصطناعية، والشمس، وما إلى ذلك، كما أنه يتشارك مع الكيراتين في وجود الأحماض الأمينية والأكسجين.

زيادة كثافة الشعر

ينمو الشعر بمقدار سنتيمتر واحد في الشهر، وهو المعدل الطبيعي لنمو الشعر، لكن تساقط الشعر المتكرر يتسبب في ظهور الشعر ضعيفًا وأقل كثافة. وعند استخدام هلام الصبار، فإن المعادن التي يحتويها ضرورية لنمو الشعر، مثل الزنك والزنك. يساعد النحاس على تقويته وعلاج نقاط الضعف التي تؤدي إلى تساقط الشعر المتكرر.

علاج التهاب الجلد الدهني

هو مرض جلدي متعلق بفطريات الملاسيزية، حيث يتسبب في تغير شكل الجلد ليصبح قشور وردية وحمراء، ويظهر في المناطق الدهنية من الجلد مثل الوجه وفروة الرأس، ويقلل جل الصبار من الحكة الناتجة عن العدوى. مع هذا المرض والمنطقة المصابة.

يقوي جذور الشعر

يعمل استخدام جل الصبار على تنشيط الدورة الدموية وإمداد مسام فروة الرأس بالأكسجين مما يزيد من قدرتها على امتصاص المعادن والفيتامينات التي تحتويها.