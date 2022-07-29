تعرف على الحكَمْ الرسمي فِيْ قضية النصر بـ”دوري أبطال آسيا”

أصدرت المحكَمْة الرياضية الدولية “TAS”، مؤخرًا، فِيْ الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، قرارها رسميًا فِيْ قضية نادي النصر المتعلقة بدوري أبطال آسيا 2022.

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وشكا النصر فِيْ وقت سابق، لبرسيبوليس الإيراني، من تورط عدة صفقات جديدة فِيْ مباراة الفريقين فِيْ دوري أبطال آسيا 2022، رغم منعه من تسجيل اللاعبين، بقرار رسمي من الاتحاد الدولي لكرة القدم. “اتحاد كرة القدم”.

تعرف على الحكَمْ الرسمي فِيْ حالة الفوز فِيْ “دوري أبطال آسيا”.

وكشف القانوني أحمد الشيخي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن محكَمْة “كاس” رفضت رسميًا طلب الفوز فِيْ قضية بيرسيبوليس الإيرانية، فِيْ سياق مباراته فِيْ دوري أبطال آسيا. 2022 الذي أغلق القضية بشكل كامل، بعد نحو شهر، عامين كاملين.

وأشار إلَّى أن النصر طلب تعويضات مالية تقدر بنحو 15 مليونا، إضافة إلَّى تأجيل نهائي دوري أبطال آسيا، كَمْا ورد فِيْ الوثائق المقدمة إلَّى كاس.

وأكد أن النصر ارتكب خطأ قانونيًا عَنّْدما قدم لائحة صادرة عام 2022 تطالب بتطبيقها على حدث وقع فِيْ عام 2022، رد كاس “لم تقدموا أدلة … الشكوك “.

وأكد أنه فِيْ ظل تأجيل القضية أكثر من 10 مرات، تقدم النصر بسلسلة من الطلبات التي سهلها كل من برسيبوليس الإيراني والاتحاد الآسيوي، لكن الأمر انتهى برد مفاجئ من كاس التطبيقات. تم رفض استئنافك “.

خسر النصر مباراة نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2022 أمام نادي بيرسيبوليس الإيراني بركلات الترجيح (5-3).

وتغيب النصر عَنّْ المشاركة فِيْ دوري أبطال آسيا 2022، فِيْما ظهر الهلال والفِيْصلي والشباب والتعاون، فقط الأخير الذي ودع المنافسة من دور المجموعات، بينما ظهر الآخر. وصل الثلاثي إلَّى مرحلة السعر النهائي، على أن يكتمل فِيْ فبراير 2023.