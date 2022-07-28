تعرف على “القناة الناقلة” لمباريات النصر الودية

قدم الإعلامي الرياضي طارق سعد مفاجأة سارة لجمهُور نادي النصر، بشأن المباريات الكروية “الودية” للفريق الأول، استعدادًا لموسم 2022-2023 الجديد.

استعد النصر للموسم الرياضي الجديد 2022-2023 بتعاقده مع المدرب الفرنسي رودي جارسيا. إدارة فريق كرة القدم الأول.

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بالإضافة إلَّى جارسيا، عينت إدارة موسلي المعمر الحارس الكولومبي ديفِيْد أوسبينا، والظهِيْر الأيسر الإيفواري جيسلان كونان، بالإضافة إلَّى لاعب الوسط البرازيلي لويس جوستافو.

* مفاجأة سارة فِيْ مباريات النصر الودية

وفِيْ هذا السياق، أعلن سعد عبر حسابه على موقع التدوين المصغر “تويتر”، نقل مباريات “الودية” للنصر، عبر قناة النادي على اليوتيوب، بحضور شركة راعية خاصة.

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وأشاد الكاتب الرياضي بهذه الخطوة. وقال “حساب مميز .. لأقسام الاستثمار والتسويق بنادي النصر”.

ويخوض النصر 4 مباريات ودية على هامش تمركز الفريق الأول لكرة القدم فِيْ مدينة مريبة الإسبانية. كالآتي

– المباراة الأولى 29/7/2022 النصر – لاس بالماس.

– المباراة الثانية 1/8/2022 فوز – ريال سرقسطة.

– المباراة الثالثة 05/08/2022 .. فوز – ملقة.

– المباراة الرابعة 11/8/2022 .. فوز – قادش.