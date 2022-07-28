تعرف على المميزات الجديدة فى أصدار ios16 التجريبى لأجهزة iphone

تحديث iOS 16 نظرة عامة على جميع الميزات الجديدة قم بإحداث فرق قم بإضفاء الطابع الشخصي على جهازك ليكون مثلك أكثر من خلال ميزات التخصيص الجديدة. قم بالاتصال والمشاركة بطريقة أكبر وأكثر سلاسة. كل ذلك بفضل نظام iOS 16 الذي يرتقي بقدرات iPhone إلى المستوى التالي.

تحديث iOS 16

القوة من خلال توقيعك الخاص ضع بصمتك الخاصة على iPhone الخاص بك لتتناسب مع شخصيتك تواصل وشارك بسهُولة وسلاسة

اقفل الشاشة

إعادة تصميم شاشة القفل إضفاء الطابع الشخصي على شاشة القفل الخاصة بك بطريقة جديدة تمامًا لإبراز جهاز iPhone الخاص بك. اعرض صورك المفضلة، وخصص أنماط الخطوط، واختر من بين مجموعة متنوعة من الأدوات التي تتيح لك الوصول إلى المعلومات فِيْ لمح البصر. قم بتخصيص شاشة القفل الخاصة بك ودع صورك تتألق. استخدم تأثيرات جديدة متعددة الطبقات تساعد فِيْ إبراز صورك، بالإضافة إلى الأنماط التي تغير تلقائيًا مرشحات ألوان شاشة القفل والصبغات وأنماط الخطوط. يمكنك أيضًا اختيار مجموعة من الصور لتظهر تلقائيًا على شاشة القفل بالتناوب على مدار اليوم.

الحاجيات

تتيح لك الأدوات الذكية المعروضة على شاشة القفل رؤية البيانات المختلفة فِيْ لمحة، مثل الطقس وأحداث التقويم والتاريخ والمنطقة الزمنية والتنبيهات ومستوى البطارية وتقدم دورة النشاط والمزيد

إنشاء شاشات قفل متعددة

يمكنك الآن إنشاء شاشات قفل مختلفة بخلفِيْات وأنماط فريدة لكل شاشة والتبديل بينها بسهُولة. تصفح معرض ورق الحائط الكامل مع الصور المقترحة والمجموعات ذات الطابع الخاص لفتح الأبواب للإلهام والإبداع. الإخطارات عرض إشعارات شاشة القفل فِيْ عرض القائمة الموسعة أو العرض العمودي أو العرض المخفِيْ وستظهر فِيْ أسفل الشاشة حتى لا تشتت انتباهك.

النشاط الحالي

تساعدك ميزة “النشاط الحالي” على تتبع الأنشطة مباشرة من شاشة القفل، على سبيل المثال، يمكنك الاستمرار فِيْ توصيل طلبات الطعام بشكل متزايد أو استخدام الزر “تشغيل” بدون إلغاء قفل جهازك

أنماط التركيز

التركيز على الإعدادات السهلة أوضاع التركيز تتيح لك الإعدادات الجديدة المبسطة لـ Focus Mode اختيار التطبيقات والأشخاص الذين تريد تلقي إشعارات منهم، وتسمح لهم بالوصول أو كتم الصوت. يمكنك حتى ربط شاشة القفل بوضع التركيز لجعل مظهر iPhone الخاص بك يتماشى مع ما تفعله حاليًا. بنقرة واحدة فقط، يمكنك الانتقال من التركيز على الوقت الشخصي إلى التركيز على العمل باستخدام الأدوات التي تعرض اجتماعاتك القادمة وقوائم المهام.