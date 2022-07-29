تعرف على المَوعِد.. الهلال ينتظر بطل الدوري المصري بكأس سوبر لوسيل

أعلن الإعلامي القطري محمد الكعبي، عضو اللجنة المنظمة لكأس العالم، مفاجأة مدوية، بشأن مباراة مرتقبة بين بطل الدوري السعودي ضد بطل الدوري المصري.

وتأتي المباراة التي طال انتظارها مع حفل افتتاح ملعب لوسيل لكأس العالم، والذي سيستضيف نهائي مونديال قطر 2022.

وكتب الوسيط الإعلامي محمد الكعبي، عضو اللجنة المنظمة لمونديال كأس العالم، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير “تويتر” “خاص وحصري، يستعدون للإعلان خلال الأيام المقبلة عَنّْ كأس السوبر لوسيل”. ) مباراة بين أبطال الدوري السعودي وأبطال الدوري المصري فِيْ افتتاح استاد لوسيل لكأس العالم بتاريخ 9/9/2022 “.

وأوضح عضو اللجنة المنظمة لكأس العالم أن المباراة ستشهد العديد من الفعاليات ومنها حفل موسيقي كبير.

وتابع الإعلامي القطري محمد الكعبي “ملاحظة بطل الدوري السعودي (الهلال) بطل الدوري المصري (لم يتحدد بعد)”.

يشار إلَّى أن الزمالك يتصدر جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 63 نقطة فِيْ 27 مباراة، خلف بيراميدز برصيد 59 نقطة، وفِيْ المركز الثالث الأهلي المصري برصيد 54 نقطة وله مباراتان مؤجلتان.

ويخوض الأهلي المصري 9 مباريات بنهاية الدوري، بينما يلعب فريقي الزمالك وبيراميدز 7 مباريات، وأي خسارة للزمالك بفوز الأحمر بمبارياتهما ستتوج بالدوري، وقد تكون الثانية لهما. المواجهة ضد الهلال فِيْ عام واحد.

التقى الهلال مع الأهلي المصري، فِيْ كأس العالم للأندية FIFA، لتحديد المركزين الثالث والرابع، حيث تلقى المتصدر هزيمة قاسية بأربعة نطاقات، لكن المباراة شهدت طرد البرازيلي مرتين. بيريرا ولاعب الوسط، محمد كنو.