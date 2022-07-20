تعرف على تخصصات كلية العلوم الطبية التطبيقية ، دائماً ما يتسائل الكثير من الطلاب الجدد حول التعرف على الإختصاصات التي تتواجد داخل الجامعة أو الكلية المراد التسجيل بها ، ومن تلك الكليات التي يتم التسائل حول التخصصات التي تتواجد بها كلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة الملك عبد العزيز ، وهي التخصصات الطبية التي تسعلى على تخريج عددًا من المتخصصين والفنيين في مجال العلوم الطبية التطبيقية .

ما هي العلوم الطبية التطبيقية

هي إحدى الكليات الصحية التابعة لجامعة الملك عبد العزيز. تأسست عام 1979، وساهمت في تلبية الحاجة إلى كوادر مؤهلة ومتخصصة في الرعاية الصحية. والسنة بدرجة عالية من الكفاءة المهنية، من خلال تأهيل عدد من المتخصصين والفنيين في مجال العلوم الطبية التطبيقية لتقديم الخدمات الصحية لجميع أفراد المجتمع مما يساهم في رفع مناعة وصحة المجتمع.

ما هي اختصاصات كلية العلوم الطبية التطبيقية

تعتبر كلية العلوم الطبية التطبيقية أنها أتاحت من خلال حملات التطوير المستمر عددًا من التخصصات الطبية الهامة، حيث توفر المهارات والقدرات فيما يتعلق بالجانب الإداري والأكاديمي لتحقيق جودة عالية في التعليم والتدريب. فيما يلي استعراض لتخصصات كلية العلوم الطبية بجامعة الملك عبد العزيز

علوم المختبرات الطبية.

التغذية السريرية.

علوم صحة المجتمع.

علم النفس السريري.

صحة الأسنان.

التكنولوجيا الطبية الحيوية.

علوم البصريات والرؤية.

أهداف كلية العلوم الطبية التطبيقية

تعتبر كلية العلوم الطبية من الكليات التي لها مكانة كبيرة في المملكة العربية السعودية، حيث ساهمت في توفير القوى العاملة للقطاعين العام والخاص، ولها أهداف وغايات تتلخص فيما يلي

توعية المجتمع بأهمية الدور الطبي والمساهمة في إيضاح أهميته في تنمية المجتمعات.

المساهمة في تقديم برامج أكاديمية عالية الجودة تتناسب مع احتياجات سوق العمل.

توفير بيئة أكاديمية وإدارية لرواد الجامعات تكسبهم الخبرة والمعرفة في المجال الطبي.

توفير كادر صحي مؤهل قادر على مواكبة كافة التطورات العلمية والعملية الحديثة في مختلف أنحاء العالم.

توفير الإمكانات والإمكانيات لنشر البحوث العلمية الطبية التي تساعد في التقدم العلمي في المجال الطبي.

أهداف كلية العلوم الطبية التطبيقية أثناء العمل

أوضحت كلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة الملك عبد العزيز بعض الأهداف التي يجب على كل طالب التخرج منها، أي الالتزام بها أثناء ممارسة العمل المهني. هذه الأهداف هي كما يلي

السعي لتحقيق التنمية المستدامة.

الوعي بالمسؤولية المجتمعية.

حفز التطوير الذاتي على الإبداع والابتكار.

تطوير الذات وتنمية المناطق المكتسبة بطرق إبداعية.

تحقيق الاعتزاز بالعمل من خلال التميز والعمل الجماعي.

شروط القبول في كلية العلوم الطبية التطبيقية

هناك مجموعة من الشروط التي تضعها عمادة التسجيل لقبول القبول في كلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة الملك عبد العزيز، وفيما يلي نراجع هذه الشروط

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن يكون حسن السيرة والسلوك وأن يكون لائقا طبيا.

تحقيق جميع شروط القبول بجامعة الملك عبد العزيز.

هو حديث تخرج في المدرسة الثانوية، وقد أكمل اختبارات القدرات والإنجاز.

أن يحقق الطالب النسبة المطلوبة للالتحاق بالكلية في السنة التحضيرية.

أن يجتاز الطالب جميع مواد السنة التحضيرية للطالب الذي لا يقل معدله عن جيد جداً في الأحياء والكيمياء والفيزياء واللغة الإنجليزية.

الموقع الرسمي لكلية العلوم الطبية التطبيقية

أنشأت كلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة الملك عبد العزيز موقعًا إلكترونيًا رسميًا يمكن من خلاله التعرف على جميع التخصصات والشروط المطلوبة للتسجيل، بالإضافة إلى متابعة مواعيد التسجيل والقبول، ومعرفة الحزمة. من الخدمات الإلكترونية التي أتاحتها الكلية عبر الإنترنت، حيث يمكن الوصول إليها “”.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد اوضحنا لكم ابرز المعلومات التفصيلية حول التعرف على تخصصات كلية العلوم الطبية التطبيقية ، و الموقع الرسمي لكلية العلوم الطبية التطبيقية ، و شروط القبول في كلية العلوم الطبية التطبيقية ، و أهداف كلية العلوم الطبية التطبيقية أثناء العمل.