تعرف على تعويضات تأخير الأمتعة في رحلات الطيران

أوضحت جمعية حماية المستهلك التعويض الذي تلتزم شركة الطيران بدفعه في حالة تسببها في تأخير أمتعة الركاب على الرحلات الجوية.

وأشار في إنفوجرافيك على صفحته الرسمية على تويتر إلى أن شركة الطيران ملزمة بتعويض الراكب في حالة تأخر الأمتعة بما يعادل 20 وحدة حقوق سحب خاصة، عن كل يوم تأخير، وبحد أقصى 100 وحدة حقوق سحب خاصة للرحلات الداخلية.

تعويض تأخير الأمتعة للرحلات الدولية

يتعين على شركة الطيران أيضًا تعويض 40 من حقوق السحب الخاصة عن كل يوم تأخير في الرحلات الدولية، بحد أقصى 200 وحدة من حقوق السحب الخاصة.

وأشار إلى أن وحدة الحقوق الخاصة هي المعيار النقدي لصندوق النقد الدولي وتحول إلى الريال السعودي.

الخصم من قبل شركة الطيران

كما أشار إلى حق المستهلك في تخفيض الدرجة من قبل شركة الطيران ؛ في حالة توفر مقاعد بديلة على نفس الرحلة في درجة ركاب أقل ووافق المستهلك عليها، فيحق له الحصول على تعويض عن فرق السعر الكامل بين درجة الركاب الأصلية والدرجة التي توجد بها فئة الركاب. . سافرت في جزء الرحلة الذي تم تخفيض درجته وفقًا لأدنى سعر في الدرجة التي تم خفض الدرجة.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم دفع تعويض يعادل (50٪) من تلك القيمة، ولن يكون هذا التعويض بديلاً عن أي تعويض آخر أو أي ضرر ناتج عن تخفيض درجة المدرسة الداخلية.

إذا قرر المستهلك إنهاء العقد، فيحق له الحصول على قيمة التذكرة – خط سير الرحلة غير المستخدم – بالإضافة إلى تعويض يعادل (100٪) من القيمة المذكورة، ولا يجوز أن يحل هذا التعويض محل أي تعويض آخر أو عن أي تعويض آخر. الضرر الناتج عن رفض الصعود على متن الطائرة.