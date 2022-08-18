تعرف على حصاد بورصة مصر فِيْ أسبوع استقالة محافظ المركزي

سجلت البورصة المصرية، الخميس، رابع زيادة أسبوعية فِيْ الجلسات الخمس الماضية، بعد أسبوع متقلب شهد تغيرات على مستوى القيادات الحكومية والمالية.

وافق مجلس النواب المصري، السبت، على تعديل وزاري موسع شمل 13 حقيبة وزارية فِيْ التعديل الأول الذي تشهده البلاد منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، بما فِيْ ذلك حقيبة التجارة والصناعة وحقيبة قطاع الأعمال.

فاجأ محافظ البنك المركزي طارق عامر الأسواق، أمس الأربعاء، باستقالته من منصبه قبل أكثر من عام من انتهاء ولايته الثانية.

وأنهى المؤشر المصري تعاملات الأسبوع عَنّْد مستوى 10094.16 نقطة مقابل 9988.84 نقطة فِيْ الأسبوع المنتهِيْ فِيْ الحادي عشر من أغسطس الجاري.

كان اتجاه المؤشر فِيْ الجلسات الثلاث الأولى من الأسبوع نزولاً، لكنه حول خسائره إلَّى زيادة فِيْ الجلستين الأخيرتين، تزامنتا مع استقالة محافظ البنك المركزي وتعيين عبد الله متكلفاً د. شؤون.

وسجل المؤشر ارتفاعا يوميا بنسبة 0.4 فِيْ المئة ليقلص خسائره منذ بداية العام إلَّى نحو 15.52 فِيْ المئة.

وكان سهم أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية فِيْ مقدمة الرابحين بارتفاع 4.4 فِيْ المائة، يليه ابن سينا ​​فارما وعز للصلب ومصر لإنتاج الأسمدة بارتفاع 3.17 فِيْ المائة و 2.46 فِيْ المائة و 2.27 فِيْ المائة على التوالي.

وكان الخاسر الأكبر أوراسكوم للإنشاءات، حيث انخفض بنسبة 6.24 فِيْ المائة، يليه الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع الذي فقد 4.01 فِيْ المائة.