تعرف على حكَمْ مباراة النصر والباطن بالجولة الرابعة لدوري روشن

كشفت تقارير صحفِيْة دولية، عَنّْ هُوية حكَمْ مباراة النصر والبطين، فِيْ الجولة الرابعة من دوري روشان السعودي، الموسم 2022-2023.

يزور الفريق الكروي الأول لنادي النصر الباطن فِيْ تمام الساعة 1840 يوم الخميس 15 سبتمبر على استاد الباطن.

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وأوضحت صحيفة “ريدهُول”، ظهر الخميس، تعيين الحكَمْ التشيلي روبرتو طوبار لتوجيه مباراة النصر والباطين فِيْ دوري الروشن.

من جهة أخرى، يستعد فريق النصر لمواجهة ضمك على ملعب مرسول بارك، الساعة التاسعة مساء السبت المقبل بتوقيت مكة المكرمة، فِيْ اليوم الثالث من دوري روشان السعودي.

والجدير بالذكر أن النصر يحتل المركز التاسع فِيْ جدول الدوري السعودي للمحترفِيْن بثلاث نقاط، حيث تغلب على الوحدة 1-0 وخسر أمام التعاون بنفس النتيجة.

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