تعرف على خدمة التعريف الإلكتروني في الأحوال المدنية

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أن خدمة التعريف الإلكتروني هي خدمة إلكترونية عبر أبشر، والتي تتيح للأب والأم التعرف على أبنائهما عند استخراج وثيقة الهوية الوطنية دون الحاجة إلى الذهاب إلى مكتب الأحوال المدنية. .

وظائف تحديد الهوية الإلكترونية

وأوضحت دائرة الأحوال المدنية، عبر حسابها الرسمي على تويتر، أن من مزايا خدمة التعريف الإلكتروني ما يلي

توفير الوقت والجهد للآباء الذين لا يستطيعون مرافقة أطفالهم في السن القانوني لتقديمهم في مكاتب الوزارة. تساعد الخدمة على إزالة التأخير في إصدار وثيقة الهوية الوطنية لأن الوالدين ليسوا في نفس المدينة أو لأسباب أخرى.

الخدمة تلغي استخدام الورق.

DNI إلزامي من سن 15

و قبل؛ وجددت وكالة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية التأكيد على وجوب إصدار البطاقة للأطفال بمجرد بلوغهم سن الخامسة عشرة.

وأشار في إنفوجرافيك على حسابه الرسمي على تويتر إلى أن الحصول على هوية وطنية للأطفال أمر اختياري ابتداءً من سن 1015 ؛ ومع ذلك، يعتبر إصداره إلزامياً لمن بلغ سن الخامسة عشرة.

وأشارت الأحوال المدنية إلى فرض غرامة تأخير قدرها 100 ريال على عدم إصدار بطاقة الهوية الوطنية خلال المدة المحددة.