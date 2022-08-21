تعرف على خطوات الاستعلام عن دعم مربي الماشية 1444 وشُروطْ الاستفادة منه

يعد برنامج دعم الثروة الحيوانية من البرامج الحديثة التي تم تطويرها لمساعدة جميع المقيمين فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، حيث تهتم وزارة الزراعة بالحصول على المزيد من المحاصيل والإنتاج الحيواني. برنامج الدعم، التفاصيل الكاملة حول كيفِيْة التسجيل فِيْ برنامج دعم مربي الثروة الحيوانية، ومتطلبات التقديم والمستندات المطلوبة عبر موقع وزارة الزراعة، بعد أن حقق البرنامج نجاحًا كبيرًا فِيْ السنوات الأخيرة، وهذا جزء من جهُود المملكة فِيْ ذلك. تطوير هذه المهنة ومساعدة المواطنين على زيادة الإنتاج الحيواني والحصول على أفضل جودة.

استشارة حول دعم الثروة الحيوانية 1444



تتيح المملكة العربية السَعُودِيْة هذه الخدمات للمواطنين الذين يقبلون تربية الماشية من خلال النظام الإلكتروني، وتخصص لهم بوابة إلكترونية تساعدهم فِيْ القيام بكافة الإجراءات للحصول على الدعم أو التشاور معها عبر الإنترنت، فلا يحتاجون إلى ذلك. لا تذهب إلى أي مكان لتقديم الطلب. للحصول على الدعم المذكور، وحتى يتمكن مقدم الطلب من التعرف على برنامج دعم الثروة الحيوانية، يجب أن يعرف جميع الخطوات، وهِيْ كالتالي

الدخول فِيْ بوابة ناما

انقر فوق الخدمات الإلكترونية.

انقر على أيقونة “استشارة دعم الثروة الحيوانية”.

ثم أدخل البيانات المطلوبة ورقم السجل المدني.

أخيرًا، انقر فوق رمز الاستعلام.

شُروطْ التقديم لبرنامج دعم الثروة الحيوانية

يجب تنفِيْذ جميع التعليمات التالية من أجل التقدم بنجاح لبرنامج دعم الثروة الحيوانية، وهِيْ كالتالي يجب أن يكون لدى مقدم الطلب شهادة تثبت حصوله على الجنسية السَعُودِيْة وأن وظيفته الرئيسية هِيْ تربية المواشي، ويجب ألا يكون العمر كذلك. أكثر من 21 عامًا، أن مقدم الطلب لا يعيش فِيْ ملاجئ، يجب ألا يكون مقدم الطلب مشاركًا فِيْ أي حال، وأن يكون لديه بطاقة صحية، ويقيم بشكل دائم فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، ولديه حساب مصرفِيْ وأن يكون اسم الحساب مسجلاً فِيْ البوابة، يجب تسجيل الطلب من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الزراعة، ويجب على مقدم الطلب إحضار جميع المستندات المحددة فِيْ برنامج دعم الثروة الحيوانية، مثل نسخة من بطاقة الهُوية، ووثيقة تثبت ترقيم الماشية ونسخة من البطاقة الصحية ووثيقة توثيق الحساب المصرفِيْ.

كيفِيْة تحديث معلومات برنامج دعم الثروة الحيوانية

يجب على جميع المواطنين المستفِيْدين من البرنامج المذكور تحديث بياناتهم فِيْ حال تغيرها، حتى لا يتوقف صرف الدعم الذي تم تخصيصه لهم، ولتحديث البيانات الشخصية فِيْ برنامج دعم الثروة الحيوانية، يجب عليهم ة جميع التعليمات التالية

افتح موقع وزارة البيئة والمياه

سجل بياناتك كَمْستخدم جديد.

أدخل اسمك ورقم هاتفك وكلمة المرور والبريد الإلكتروني.

انقر فوق كلمة “تسجيل الدخول”.

الضغط على كلمة “الخدمات الإلكترونية”.

اختر خيار “تحديث البيانات”.

قم بتحديث البيانات وأدخل جميع البيانات الجديدة.

انقر فوق كلمة “حفظ التغييرات”.

لذلك، تم استكَمْال التحديث بنجاح.

دعم الحكومة السَعُودِيْة للمواطنين

تدعم الحكومة السَعُودِيْة المواطنين من خلال برامجها فِيْ مختلف المجالات باستثناء تربية المواشي أو غيرها من المجالات التي تعمل على تطوير المملكة من جميع الجهات، وتشجيع المواطنين على العمل فِيْ تلك المجالات حتى يتمكنوا من الاستفادة من الدعم الذي تقدمه الحكومة لمواطنيها. .