تعرف على ديون الاتحاد فِيْ عهد إدارة الحائلي

حقق مجلس إدارة الاتحاد، برئاسة أنمار الهِيْلي، إنجازًا كبيرًا، بالتزامن مع العديد من القضايا المحلية والأجنبية التي تطارد النادي، قبل انطلاق الموسم الرياضي الجديد 2022-2023.

الاتحاد يدخل العام الرياضي الجديد، بعد موسم صفري فِيْ 2022-2022، خسر فِيْه أول فريق كرة قدم جميع البطولات.

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وخسر العميد لقب الدوري السعودي للمحترفِيْن فِيْ الجولة الماضية، وخرج أيضا من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفِيْن فِيْ نصف النهائي.

* كشف «ديون» نادي الاتحاد فِيْ عهد الهِيْلي

وفِيْ هذا السياق أعلن الإعلامي الرياضي عدنان جستينية نجاح مجلس الهِيْلي فِيْ “تخفِيْض” ديون نادي الاتحاد إلَّى 100 مليون ريال فقط.

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وكشف جستينيا فِيْ تصريحات تلفزيونية أن ديون العميد بلغت 400 مليون ريال فِيْ وقت واحد.

وأشار الإعلامي الرياضي إلَّى أن إدارة أنمار الهِيْلي فازت بالعديد من الشكاوى الدولية غير المعلنة حاليا، كَمْا تم إغلاق قضايا أخرى بسداد متأخرات مالية.