تعرف على رابط تنسيق التمريض 2023.. والأوراق المطلوبة بالكامل

كتب : منة خالد

تزداد نسب البحث عن تنسيق التمريض 2022 كافة المنصات البحثية الإلكترونية حاليا وذلك عقب انتهاء من إعلان نتائج طلاب الشهادة الإعدادية في كافة محافظات الجمهورية.

وخلال السطور التالية نستعرض كل ما تريد معرفته عن تنسيق التمريض . سواء الأوراق المطلوبة للتقديم في مدارس التمريض أو رابط التقديم في الصف الأول الثانوي التابع لوزارة التربية التعليم والتعليم الفني.

رابط التقديم على تنسيق التمريض 2023

يُمكن لأولياء الأمور الراغبون في معرفة خطوات التقديم على التمريض 2022 للتقديم لأبنائهم، الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عبر هذا الرابط : (من هنــــا).

موعد تقديم التمريض 2022

من المُقرر أن تُعلن كافة مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظات عن تنسيق طلاب الشهادة الإعدادية وموعد التقديم في المرحلة الثانوية بمختلف أنواعها التي اعتمدتها مؤخرا للطلاب. حيث يُفضل الكثير من أولياء الأمور حاليا التعليم الفني وخاصة التمريض على الثانوية العامة وذلك لتوافر فرص عمل جيدة للخريجين مع تدريب عملي للطلاب في المستشفيات التابعة القوات المسلحة في كافة محافظات الجمهورية وذلك ليتم تدريب الطلاب مع التعامل مع حالات الطوارئ والعمليات الجراحية بشكل عملي ومباشر.

تنسيق التمريض 2023

الأوراق المطلوبة للتقديم في المدارس التمريض

يجب على الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية والراغبين في الالتحاق بالمدارس التمريض في مختلف محافظات الجمهورية استكمال الأوراق التالية والتي اعتمدتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للتقديم والتي تتلخص فيما يلي:

أصل شهادة الحصول على الإعدادية أو بيان النجاح.

أصل شهادة ميلاد الطالب المتقدم.

صورة من بطاقة الرقم القومي لولى الأمر المسؤول عن الطالب سارية.

صور شخصية حديثة للطالب بخلفية بيضاء مقاس 4*6.

عدد 6 طوابع مهن طبية.

عدد 5 دمغة.

تنسيق التمريض 2023