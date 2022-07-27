تعرف على راتب بيانيتش “المنتظر” مع النصر.. رقم مخيف

اقترب النجم البوسني الدولي ميرالم بيانيتش لاعب خط وسط برشلونة الإسباني من الانتقال إلَّى نادي النصر فِيْ الصيف الحالي ميركاتو. بحسب آخر البيانات الصحفِيْة.

وأعلن الإعلامي روجر بيريرا، اليوم الأربعاء، أن بيانيتش وافق على التوقيع لنادي النصر، بعد اتصال هاتفِيْ مع المدرب الفرنسي رودي جارسيا، مدرب الفريق الأول لكرة القدم.

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النجم البوسني البالغ من العمر 32 عامًا عقد مع فريق برشلونة الأول لكرة القدم، حتى 30 يونيو 2024.

* راتب بيانيتش “المتوقع” مع نادي النصر

وفِيْ هذا السياق، كشفت صحيفة “سبورت” الإسبانية عَنّْ راتب ميراليم بيانيتش مع البلوجرانا، والذي لن يتنازل عَنّْه إذا انتقل إلَّى فريق آخر.

وأشارت الصحيفة إلَّى أن بيانيتش يتقاضى راتبا سنويا مع برشلونة يقدر بنحو 9 ملايين يورو (34 مليون ريال سعودي).

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وشدد على أن هذا الراتب الهائل جعل من الصعب على لاعب الوسط المخضرم الانتقال إلَّى الأندية الأوروبية التي ترغب فِيْ تولي خدماته، ابتداء من الموسم الرياضي الجديد 2022-2023.

يشار إلَّى أن بيانيتش عمل مع جارسيا فِيْ فريق كرة القدم الأول لنادي روما الإيطالي، من 2013 إلَّى 2016.