تعرف على راتب حمد الله مع الاتحاد بعد عقوبات النصر.. “رقم صادم”

ويبدو أن “صدمات” النجم المغربي الكبير عبد الرزاق حمدالله، قلب هجوم نادي الاتحاد، لن تتوقف عَنّْد الإيقاف لمدة 4 أشهر، بقرار من لجنة الاحتراف وشروط اللاعب.

وأعلنت لجنة الاحتراف وشروط اللاعب، أمس الثلاثاء، إيقاف حمدالله لمدة 4 أشهر كاملة. عَنّْ مفاوضاته مع الاتحاد، خلال الفترة المحمية من عقده، مع فريق كرة القدم الأول لنادي النصر.

اقرأ أيضا

“تخلص الهلال من فرج مسألة وقت” مفاجأة تذهل الشارع السعودي

اتفاق غريب بين النصر وحمد الله .. مفاجأة 2022

ولعب النجم المغربي الكبير مع نادي النصر من أغسطس 2022 إلَّى نوفمبر 2022، قبل أن ينتقل إلَّى العميد فِيْ ميركاتو الشتوي “يناير 2022”.

* يستقطع نصف راتب الحمد الله فِيْ الاتحاد

وفِيْ هذا السياق أعلن المحامي الإعلامي والرياضي محمد الدويش “خصم” قيادة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الهِيْلي، عَنّْ جزء كبير من راتب الحمد الله.

وكشف الدويش فِيْ تغريدة عبر حسابه على موقع التدوين الصغير “تويتر” أن الحمد الله خلال فترة إيقافه سيتقاضى نصف راتبه فقط. وفق نص المادة 62/3/2 من النظام المهني.

أنظر أيضا

الهايلي يوقع عقدا مع “ابن الاتحاد” .. بديلا لحمد الله

عرض قطري “ضخم” لنجم النصر .. رد مفاجئ من الإدارة

راتب حمدالله مع فريق الاتحاد الاول لكرة القدم. وبحسب العقد الموقع فِيْ يناير 2022، ولمدة موسم ونصف، تقدر قيمته بنحو 10 ملايين ريال سعودي.

– 6 مليون و 700 الف ريال سنويا.

– 558 الف ريال شهريا.

– 139 الف ريال اسبوعيا.

– 19 الف و 800 ريال باليوم.

827 ريال للساعة.

بمعَنّْى آخر، سيخسر حمدالله مبلغ مليون و 116 ألف ريال – دفعة واحدة – من قيمة عقده مع نادي الاتحاد، فِيْ موسم 2022-2023. لتحصل على 5 ملايين و 584 الف ريال فقط.