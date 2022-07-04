تعرف على سبب اختلاف درجات الحرارة بين مدن العالم

تصدرت مدينة ورقلة الجزائرية قائمة المدن التي سجلت أعلى درجات الحرارة في العالم خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما تصدرت محطة فوستوك في القارة القطبية الجنوبية قائمة المناطق التي سجلت أدنى درجة حرارة خلال اليوم الماضي.

قائمة درجات الحرارة الأعلى والأدنى

ونشر الدكتور عبد الله المسند، أستاذ المناخ بجامعة القصيم، رئيس لجنة تسمية الأحوال الجوية المميزة “تسنام”، على حسابه على موقع “تويتر” قائمة بالمناطق التي سجلت أعلى درجات حرارة أعلى وأقل. . خلال ال 24 ساعة الماضية، على مستوى العالم، حسب موقع “EldoradoWeather” المتخصص.

وقال المسند “الفرق بين أعلى مدينة سجلت درجة حرارة 48 درجة مئوية وأدنى مدينة -75 درجة مئوية بلغ 123 درجة مئوية ونحن على نفس الكوكب”.

سبب الاختلاف بين درجات الحرارة.

وعزا سبب هذا الاختلاف إلى أن الأرض كروية، لأن هذا الشكل المحدب أثر في سقوط ضوء الشمس.

وشملت قائمة المناطق التي سجلت أعلى درجات الحرارة 9 مدن عربية جميعها في الجزائر التي سجلت أعلى درجات الحرارة في العالم. احتلت مدينة ورقلة، الجزائر، المرتبة الأولى، حيث سجلت 48.3 درجة مئوية، تليها الجزائر. مدينتا حاسي مسعود وزابل الإيرانية اللتان سجلت 47.9.

بينما احتلت مدينة فوستون في أنتاركتيكا المرتبة الأولى بين المدن ذات أدنى درجة حرارة في العالم، بنتيجة -75.3، يليها دوم سي في أنتاركتيكا بدرجة -72.6، ثم محطة كونكورد بنتيجة -72.1.