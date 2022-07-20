تعرف على طريقة التقيم لدكاترة جامعة الملك سعود 1444 ، في ظل التعرف على جامعة الملك سعود والتي تعتبر من الجامعات المشهور ة داخل المملكة العربية السعودية ، وتعد من الجامعات التي تركز على الدرجة الأولى من الحصول على جودة في العملية التعليمية ومخرجات البحث العلمي من أجل تخريج قادة قادرين على ذلك في المستقبل للمملكة العربية السعودية ، تابعوا معنا

جامعة الملك سعود – ويكيبيديا

تعتبر جامعة الملك سعود من أهم الجامعات السعودية التي تقدم خدمة تعليم جامعي عالي المستوى، وتهدف إلى إعداد طلابها وخريجيها بما يسمح لهم بالنهوض بالمجتمع السعودي. تأسست الجامعة عام 1377 هـ بموجب المرسوم الملكي رقم “17”. الدراسة في العام التالي، بتاريخ 1378 هـ، وتطمح الجامعة إلى نشر المعرفة في جميع أنحاء المملكة، من أجل توسيع جريدة الساعة العلمي الذي من شأنه أن يسهم في العديد من الاكتشافات والاختراعات من أجل إحياء الحضارة الإسلامية واستعادة أمجادها.

تقويم أطباء جامعة الملك سعود 1444

يعتبر هذا التقييم ضمن المشاريع التي تطرحها الجامعة، بهدف التعرف على إمكانيات وقدرات الأطباء والمحاضرين، من خلال مشاركة الطلاب، حيث يرتكز التقييم على أربعة محاور هي

تقييم الأخلاق.

تقييم التفسير.

تقييم الدرجات.

تقييم التحضير.

خطوات تقويم الأطباء بجامعة الملك سعود

يمكن لأي طالب يدرس في جامعة الملك سعود إجراء تقييم الطبيب، وتعتبر هذه العملية سرية من قبل الطالب، ولا يمكن لأحد مشاهدتها، ويتم ذلك من خلال الخطوات التالية

دخول الموقع الرسمي للجامعة.

اضغط على بوابة النظام الأكاديمي.

تسجيل الدخول إلى عمادة القبول والتسجيل “”.

قم بإجراء تقييم الطبيب في أحد الأماكن.

تظهر هنا مجموعة من الأسئلة الخاصة بالدورة والمحاضر.

أجب على الأسئلة المطروحة أمامك.

انقر فوق “موافق” وينتهي التقييم.

كيفية تقويم عميد جامعة الملك سعود الحالي

حيث يتم تقييم العميد الحالي من قبل أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وذلك باختيار أحد المرشحين وة المستندات عبر الموقع الإلكتروني. يتم التقييم من خلال الآتي

تقييم الإنجازات التي تحققت في حضور العميد الحالي.

تقييم الرؤية المستقبلية للمرشحين الجدد لوظيفة العمادة.

خطوات ترشيح وتقييم عمداء جامعة الملك سعود 2022

يمكن ترشيح العمداء أو تقييمهم عن طريق إرسال بريد إلكتروني إلى اللجنة التي تحددها جامعة الملك سعود من خلال الخطوات التالية

الترشيح الذاتي للعمادة إذا رغب أحد أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك سعود في ترشيح نفسه لمنصب عميد، يجب اتخاذ الإجراءات التالية اكتب مبررات ترشيحه للمنصب. كتابة رؤيته لتطوير العمادة. إرفاق سيرتك الذاتية بشرط أن تكون حديثة باللغة العربية.

ترشيح زميل للعمادة عضو هيئة التدريس الذي يرغب في ترشيح زميل له، يملأ الاستمارة، ويرسلها إلى اللجنة التي تم اختيارها للتقييم.

آليات التواصل مع جامعة الملك سعود

يمكنك التواصل مع جامعة الملك سعود من خلال ما يلي

مقر الجامعة جامعة الملك سعود، الرياض.

رقم السكرتارية +966 1 4670888.

فاكس +966 1 4677580.

بريد إلكتروني [email protected]

رابط موقع خدمة التقييم بجامعة الملك سعود

يمكن الدخول إلى موقع جامعة الملك سعود، وإجراء التقييم المناسب للأطباء والعمداء إلكترونياً من خلال الرابط التالي، للدخول على الرابط “”، بالإضافة إلى استعراض جميع الخدمات التي تقدمها الجامعة بما في ذلك المنح. وقبول الطلاب.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور أعلاه حول التعرف على طريقة التقيم لدكاترة جامعة الملك سعود 1444 ، و رابط موقع خدمة التقييم بجامعة الملك سعود ، و خطوات ترشيح وتقييم عمداء جامعة الملك سعود 2022 .