تعرف على عدد ملاعب قطر لكأس العالم 2022 , الملاعب الموجودة في قطر لاستضافة مونديال 2022 يعتبر كأس العالم من أهم وأبرز البطولات التي يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم كل أربع سنوات بين منتخبات عربية وغربية من جميع دول العالم، وتتنافس المنتخبات على الكأس الذهبية في دولة قطر العربية الحالية. عام 2022 م ومن خلال ذلك سوف نتعرف على عدد ملاعب قطر في مونديال 2022 بالإضافة إلى.

متى كأس العالم 2022

كأس العالم لكرة القدم 2022 هي النسخة الثانية والعشرون من كأس العالم التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم في العالم، والتي تقام مرة كل أربع سنوات منذ عام 1930 م حتى يومنا هذا، وتنافس 32 فريقًا حول العالم على الكأس الذهبية منذ ذلك الحين. بداية الجولة الأولى لهذه البطولة يوم 20 نوفمبر 2022 حتى نهاية المباراة النهائية في 18 ديسمبر من نفس العام، في دولة قطر العربية، الدولة المضيفة لمباريات مونديال 2022.

عدد الملاعب الموجودة في قطر لاستضافة مونديال 2022

عدد الملاعب المستضيفة لكأس العالم 8 ملاعب دولية. ووافقت اللجنة المنظمة لكأس العالم في قطر على تجهيز هذه الملاعب وفق ملاعب كرة القدم العالمية ذات الإمكانيات التطويرية والمميزات القياسية، كما تعاملت اللجنة المنظمة مع درجات الحرارة المرتفعة من خلال تركيب مكيفات تنتج الهواء البارد داخل الملاعب، بالإضافة إلى تجهيز أماكن التدريب، والمدرجات للجماهير، والكثير من التجهيزات، بحسب ما جاء في ملاعب كرة القدم العالمية.

أسماء ملاعب قطر كأس العالم 2022

فيما يلي نستعرض أسماء وأهم المعلومات عن ملاعب دولة قطر التي ستستضيف مباريات مونديال 2022

ملعب لوسيل

هو ملعب كرة قدم يقع داخل مدينة لوسيل القطرية، تم بناؤه عام 2022 م بهدف استضافة مباريات المجموعات الثالثة والسابعة والثامنة، بالإضافة إلى دور الستة عشر والربع النهائي ونصف النهائي. والمباراة النهائية لكأس العالم لهذا العام. تم تصميم الملعب من قبل المهندس المعماري البريطاني. تبلغ سعة فوستر وشركاه حوالي 85000 معجب، وتضم العديد من التقنيات الحديثة والمتطورة.

ملعب المنزل

تم بناء ملعب كرة قدم في مدينة الخور القطرية في 30 نوفمبر 2022 م وذلك لاستضافة مباريات كأس العرب عام 2022، بالإضافة إلى المباريات الأولى والثانية والخامسة والسادسة لكأس العالم هذا العام 2022. م، صمم هذا الملعب المهندس الألماني ألبرت شبير وتقدر سعته الجماهيرية بحوالي 60 ألف معجب، حيث تم تصميمه وفق التقنيات الحديثة والمتطورة في مجال التكنولوجيا والطاقة الحديثة.

ملعب الجنوب

هو ملعب لكرة القدم تم إنشاؤه في مدينة الوكرة القطرية وافتتح رسمياً في 16 مايو 2022 م، من تصميم المهندسة المعمارية العراقية البريطانية زها حديد. مباريات المجموعة الرابعة والسابعة والثامنة من بطولة المونديال المقرر إقامتها في قطر عام 2022 م.

الملعب 974

تم إنشاء ملعب متخصص بلعب كرة القدم في مدينة الدوحة القطرية، حيث كان يُعرف سابقًا باسم “استاد رأس أبو عبود”. تم افتتاح الملعب في 30 نوفمبر 2022 م بهدف استضافة المباريات الثالثة والرابعة والسابعة والثامنة لكأس العالم هذا العام 2022 م بسعة قرابة 40 ألف متفرج، وقد صمم هذا الملعب المهندس الألماني ألبرت سبير مع أحدث الملاعب والتقنيات العالمية الحديثة والمتطورة.

استاد الثمامة

وهو أحد ملاعب مدينة الدوحة القطرية، حيث يقع على بعد حوالي 12 كم من وسط العاصمة. يستضيف الملعب المجموعات الأولى والثانية والخامسة والسادسة من بطولة المونديال المقرر إقامتها في قطر عام 2022 م. افتتح الملعب في 22 أكتوبر 2022 م، حيث تجمع لأول مرة مباراة السد والريان في كأس أمير قطر، وتم إنشاء الملعب من قبل المهندس إبراهيم م. ويتسع الملعب لأكثر من 40 ألف متفرج. .

استاد خليفة الدولي

هو ملعب كرة قدم دولي يقع في مدينة الدوحة القطرية. تأسست لأول مرة عام 1976 م. ثم تم تجديده عام 2005 م. إنه ملعب متعدد الاستخدامات. استضاف الملعب دورة الألعاب الآسيوية عام 2005 م ويستضيف مباريات المونديال الأولى والثانية والخامسة هذا العام 2022 م. يتسع الملعب لأكثر من 45 ألف متفرج.

استاد المدينة التعليمية

هو ملعب كرة قدم يقع في مدينة الدوحة القطرية تم افتتاحه رسميًا لأول مرة في عام 2022، ويضم ما يقرب من 40 ألف متفرج، ويستضيف الملعب المباريات الثالثة والرابعة والثامنة لكأس العالم هذا العام 2022 م، و تمتلك مؤسسة قطر هذا الاستاد، وقد طور العديد من المهندسين المعماريين هذا الاستاد بأحدث التقنيات والتكنولوجيا الحديثة المتوافقة مع الملاعب الدولية.

ملعب أحمد بن علي

هو أحد ملاعب كرة القدم الواقعة داخل مدينة الريان القطرية، تم افتتاحه عام 2003 م ثم تم تجديده عام 2016 م وافتتح مرة أخرى عام 2022 م. ويملك نادي الريان ويستوعب ما يقرب من 25 ألف مشجع حيث يستضيف مباريات كأس العالم الثانية والخامسة والسادسة في قطر عام 2022 م.

تأهلت الفرق إلى مونديال 202

فيما يلي قائمة المنتخبات التي تأهلت رسميًا لكأس العالم 2022 التي تستضيفها دولة قطر

منتخب قطر “مضيف”.

منتخب إيران

منتخب كوريا الجنوبية.

المنتخب السعودي.

منتخب اليابان.

منتخب ألمانيا.

منتخب الدنمارك.

منتخب غانا.

منتخب السنغال.

منتخب تونس.

منتخب المغرب.

منتخب الكاميرون.

منتخب فرنسا.

منتخب بلجيكا.

منتخب كرواتيا.

منتخب إسبانيا.

منتخب كندا.

منتخب المكسيك.

فريق أمريكا.

منتخب البرازيل.

منتخب الأرجنتين.

منتخب أوروغواي.

منتخب الإكوادور.

منتخب صربيا.

منتخب إنجلترا.

منتخب سويسرا.

منتخب هولندا.

منتخب البرتغال.

منتخب بولندا.

في نهاية سطور هذا المقال سنتعرف على عدد الملاعب التي تمتلكها قطر لاستضافة مونديال 2022، بالإضافة إلى أهم وأهم المعلومات عن الملاعب الرياضية الجديدة في دولة قطر التي ستستضيف كأس العالم. مباريات في نسخته الثانية والعشرين.