تعرف على قائمة أسماء المواليد الممنوعة بالمملكة العربية السَعُودِيْة

قائمة أسماء الأطفال المحظورة فِيْ المملكة المتحدة ليس بجديد أن هناك بعض الأسماء التي تم منعها من تسمية حديثي الولادة من حملة الجنسية السَعُودِيْة على أراضي المملكة، وأضافت وزارة الداخلية السَعُودِيْة ممثلة فِيْ إدارة الأحوال المدنية أن الأسماء غير ضرورية. تكون مخالفة للشريعة الإسلامية.

قائمة أسماء الأطفال المحظورة فِيْ المملكة المتحدة

كَمْا أكدت الحالة الاجتماعية أنها تحظر أيضًا تسمية المواليد الجدد بأسماء مركبات مثل قمر الزمان، وكذلك عدم استخدام أسماء مستعارة مثل شريف التل أو السيد A كلمة أو معنى مخالف للإسلام، وهذه الأسماء هِيْ

– عبد النبي

– عبد الرسول

– عبد المعين

– عبد الناصر

– عبد المصلح

– جبريل

– نبي

-نبيه

– الامير

– ح ح

– المملكة

– ملكة

مملكة

تهانينا

– معطى

مايا

– جميل

-ليرويك

– تولين

– يرمي

-نارج

– طقوس

– رملي

-فرع

– تالين

-أيلان

– الأس

عينار

– لورين

– ملكاتنا

– لارين

– جبريل

– لورين

– بنيامين

– ناريس

يارا

– سيتاف

-ايلين

-برلاند

– الحرث

جنيه

– فقط

– ملاك

– إيمان

– بيان

– رَيحان

– ريام

-كارمن

– نانسي

– للمحراث

الجدير بالذكر أن الأحوال المدنية تهدف إلى أن تكون الإدارة الرائدة فِيْ المملكة، حيث تقدم خدمات الحكومة الإلكترونية بكفاءة وجودة عالية، ومهمتها تسجيل المواطنين والمقيمين وتسجيل فعاليات الشؤون المدنية المختلفة.

أسباب حظر بعض أسماء الأطفال فِيْ المملكة