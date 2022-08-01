تعرف على “قيمة” انتقال أليوسكي من الأهلي إلَّى فناربخشه

وأخيراً، وبعد انتظار طويل، أعلن نادي فنربخشة التركي، التعاقد مع النجم المقدوني إزجان أليوسكي الظهِيْر الأيسر لفريق النادي الأهلي الأول لكرة القدم، خلال السوق الصيفِيْ الحالي.

انتقل Alewski إلَّى فنربخشة. لموسم رياضي واحد، على سبيل الإعارة، حتى 30 يونيو 2023.

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خروج الكفِيْل المقدوني من قلعة الراقي. جاء ذلك بعد أن هبط فريق كرة القدم الأول إلَّى الدرجة الأولى فِيْ الدوري الأصفر.

* تفاصيل انتقال اليوسكي للأهلي

من جهته كشف الصحفِيْ الرياضي أوزان كوشار تفاصيل “الاتفاقية المالية” بين النصر وفنربخشة. فِيْ صفقة اليوسكي.

وأشار كوشار إلَّى أن العملاق التركي لم يدفع أي أموال، مقابل تحويل أليوسكي، فِيْ السوق الصيفِيْ الحالي.

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وأوضح الصحفِيْ الرياضي أن الاتفاقية ؛ يشمل نادي فنربخشة راتب الجانب المقدوني خلال فترة الإعارة.

يشار إلَّى أن الظهِيْر الأيسر المقدوني سجل 6 أهداف وصنع 9 أخرى، خلال 30 مباراة رسمية، مع فريق النادي الأهلي الأول لكرة القدم، فِيْ مختلف المسابقات.