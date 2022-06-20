تعرف على كافة تفاصيل كلية الملك فهد الأمنية من حيث شروط القبول 1443 لطالبي الالتحاق للدورة رقم (52)

التعرف على كافة تفاصيل كلية الملك فهد الأمنية من حيث شروط القبول 1443 للمتقدمين للالتحاق بالجلسة رقم 52. فهم شروط وطرق التسجيل والمستندات المطلوبة للخريجين لدخول أكاديمية الملك فهد الأمنية من الأمور التي تهمهم. الشباب السعودي الذي أنهى دراسته الجامعية ويرغب في الالتحاق بالقطاع العسكري السعودي يتمتع أعضاؤه برواتب سخية.

كليات جامعة الملك فهد الأمنية

والمكافآت المستهدفة التي تضمن كرم أسلوب حياتهم ، ومن خلال السطور التالية سنتعرف على الشروط التي يجب توافرها لدخول جامعة الملك فهد الآمنة ، والمستندات المطلوبة ، وكافة التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع.

أكاديمية الملك فهد الأمنية هي إحدى الأكاديميات العسكرية الحكومية التي تقدمها المملكة العربية السعودية للطلاب وخاصة الراغبين في الالتحاق بالجيش السعودي.

تأسست أكاديمية الملك فهد الأمنية عام 1935 بهدف تخريج كادر مدرب جيداً مؤهل للعمل الأمني ​​الحساس في الدولة. أعلنت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ، عن إمكانية الالتحاق بالأكاديمية عبر منصتها الإلكترونية.

رابط التقديم بكلية الملك فهد الأمنية

يمكن للطلاب التعرف على شروط القبول بكلية الملك فهد الأمنية ، ومعرفة كل شيء عن كيفية التقديم ، والتحقق من المواد المطلوبة من قبل الكلية ، والمناسبة لطلاب المدارس الثانوية وطلاب الجامعات وطلاب الدراسات العليا ، ويمكن للطلاب أيضًا زيارة رابط التوظيف أبشر لدخول المنصة يجب أن يكون بحساب أبشر رابط لأكاديمية الملك فهد الأمنيةمن هنا.

كلية الملك فهد الأمنية تويتر

يجب أن يكون المتقدمون من أصول سعودية ، باستثناء أولئك الذين خدم والداهم المملكة في الخارج. إذا كان المتقدم متزوجاً يشترط أن تكون زوجته سعودية. يجب أن يكون المتقدمون من خريجي الجامعات السعودية أو ما يعادلها من جامعات أجنبية شريطة أن يكونوا معتمدين من وزارة التعليم السعودية.

فتح باب القبول للمتقدمين لدورة تأهيل الضباط الجامعيين للدورة رقم (52) بكلية الملك فهد الأمنية من خلال منصة (توظيف أبشر) بوزارة الداخلية – على الرابطhttps://t.co/vJYkJGA6ua. pic.twitter.com/etQpmnh0Sd – وزارة الداخلية (MOISaudiArabia) 16 يونيو 2022

يجب أن يكون لدى المتقدمين أيضًا معدل تراكمي لا يقل عن 80 ٪.

يجب على المتقدمين اجتياز جميع اختبارات القدرات والمركز الوطني للتدريب والقياس.

كما تنص على أنه يجب ألا يكون المتقدمون قد خدموا سابقًا في الجيش ، أو طردوا من أي جامعة أو أكاديمية عسكرية في المملكة العربية السعودية.

من شروط القبول في أكاديمية الملك فهد الأمنية 1443 أن لا يقل عمر المتقدم عن 22 سنة ولا يزيد عن 30 سنة.

شروط كلية الملك فهد الأمنية 1443

خطوات التقديم إلى أكاديمية الملك فهد الأمنية عام 2022 الآن بعد أن علمنا بمتطلبات الالتحاق بأكاديمية الملك فهد الأمنية 1443 ، سنقوم بشرح الخطوات التالية للتقدم إلى الأكاديمية: أولاً ، عليك تسجيل الدخول إلى منصة أبشر من هنا للحصول على الخدمات الإلكترونية.

أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور لتسجيل الدخول إلى منصة أبشر.

انقر فوق خيار “فرص العمل”.

في هذه الخطوة ، يجب على المتقدمين التسجيل في الدورات التي تقدمها أكاديمية الملك فهد الأمنية لطلاب الجامعة.

طريقة التقديم في كلية الملك فهد الأمنية 1443

أدخل جميع البيانات الشخصية المطلوبة ومعلومات الاتصال المطلوبة.

انقر فوق خيار “إرسال الطلب”.

انتظر حتى تظهر نتيجة القبول في كلية الملك فهد الأمنية.

ما هي المستندات المطلوبة للتقديم في أكاديمية الملك فهد الأمنية؟ عدد (6) صور حديثة.

وصورة من شهادة الميلاد.

ونسخة من بطاقة هويتك الشخصية.

نسخة من بطاقة الرقم القومي.

نسخة كاملة من الملف الأكاديمي للطالب.

نسخ مترجمة من الوثائق الأكاديمية للطالب.

كلية الملك فهد الأمنية الرائد 1443

يوضح مجلس القبول والاعتماد في أكاديمية الملك فهد الأمنية أن لديها العديد من التخصصات المتاحة للمتقدمين للخدمة العسكرية ، ومن هذه التخصصات: الطب. طبيبة أسنان. عكس. الشريعة والدراسات الإسلامية. تخصص اعلامي. يترجم. الفن والتعليم. الرخصة الهندسية.