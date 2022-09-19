تعرف على كواليس مران الأخضر فِيْ إسبانيا وآخر الاستعدادات للإكوادور

بدأ المنتخب السعودي، تحت إشراف المدرب الفرنسي هِيْرفِيْ رينارد، التدريبات فِيْ المرحلة الثانية من البرنامج التحضيري لكأس العالم، فِيْ مدينة أليكانتي الإسبانية.

ويواجه “الخضر” الإكوادور والولايات المتحدة الأمريكية، فِيْ مباراة ودية، فِيْ مدينة أليكانتي الإسبانية، استعدادًا لكأس العالم التي تنطلق فِيْ قطر فِيْ نوفمبر المقبل.

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وسيواجه المنتخب السعودي الإكوادور فِيْ 23 سبتمبر، فِيْما ستكون المباراة الودية الثانية ضد أمريكا فِيْ 27 من الشهر نفسه، وستقام المباراتان على ملعب نويفا كوندومينا فِيْ مورسيا.

وأجرى لاعبو “الخضر” تدريباتهم، مساء الأحد، على “ملعب منتجع لافِيْنكا”، حيث بدؤوا بتمارين الإحماء، ثم تمرين التمرير والاستحواذ، ثم أقيمت مباريات مصغرة، لتختتم التدريبات. مع تمارين الإطالة.

يواصل المنتخب السعودي، اليوم الاثنين، استعداداته بجلسة تدريبية فِيْ الساعة السادسة عصرا بتوقيت إسبانيا، على ملعب “منتجع لافِيْنكا”.

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