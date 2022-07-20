تعرف على كيفية التسجيل في جامعة جازان 1444 ، في ظل تعدد الجامعات وإنتشارها ، قد يثير تسائل الطلاب حول المعلومات التي تتعلق بالجامعة المراد الإنتساب اليها ، ومن تلك الجامعات التي يتم التسائل عنها جامعة جازان ، والتي تعتبر أرقى الجامعة الحكومية التي تكمن في المنطقة الجنوبية من المملكة العربية السعودية ، وبالتالي سنتحدث لكم عن كيفية التسجيل في جامعة جازان 1444 ، تابعوا معنا .

جامعة جازان 1444

هي جامعة سعودية حكومية تطمح إلى تحقيق التميز الأكاديمي، وإعداد كوادر مهنية متميزة من الخريجين ليكونوا قادة على جميع المستويات، وتهتم خدمة المجتمع بمعالجة المشكلات التي تواجهها، بالإضافة إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإجراء المعترف بها دوليًا البحث، وخلق معرفة جديدة تلبي احتياجات المنطقة. . تأسست جامعة جازان بموجب المرسوم الملكي رقم 6616 / م وتاريخ 5 ذو الحجة 1426 هـ الموافق 5 يناير 2006 م، وبدأت بالتخصصات التالية “كليات الطب والهندسة والحاسوب ونظم المعلومات والمجتمع”، ثم تضمنت كلية المعلمين التي تأسست عام 1401 هـ الموافق 1981 م، وكليات التربية للبنات التي تم إنشاؤها عام 1412 هـ الموافق 1992 م بالمنطقة، ثم أضيفت كليات أخرى لمتابعة إنشائها، وبذلك أصبح العدد. من كلياتهم بنهاية العام 1433 هـ الموافق 2012 م، 26 كلية، تم إنشاء أربع وكالات للجامعة، وتسع عمادات دعم نهاية عام 2012، بلغ إجمالي عدد طلاب الجامعة أكثر من 58 ألفًا. وبلغ عدد أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم 2،200 عضوًا، وتبلغ مساحة الجامعة 9،000،000 متر مربع على ساحل البحر الأحمر شمال مدينة جازان.

كيفية التسجيل في جامعة جازان 1444

فيما يلي خطوات التسجيل في جامعة جازان لمن تتوفر فيه الشروط

الدخول على موقع جامعة جازان.

انتقل إلى بوابة (القبول الموحد) بالجامعة.

الضغط على أيقونة (إضافة طلب قبول جديد).

سيتم نقلك إلى صفحة إدخال البيانات اللازمة لتقديم طلب التسجيل في الجامعة.

أدخل رقم السجل المدني.

اختر نوع الدراسة.

انقر على أيقونة “تأكيد”.

الموافقة على جميع تعليمات وشروط التسجيل.

أدخل جميع البيانات الشخصية المطلوبة في الحقول المخصصة.

تحديد الرغبات التي يريدها الطالب حسب الأولوية.

انقر على أيقونة “التالي”.

انقر فوق خيار “تأكيد الطلب”.

شروط القبول بجامعة جازان 1444

أقرت جامعة جازان مجموعة من الشروط التي يجب على المتقدم استيفاؤها وهي كالتالي

أن يكون الطالب حاصلاً على شهادة الثانوية العامة. يجب أن تكون مصدقة رسميًا من وزارة التربية والتعليم إذا كانت من جهة خارج المملكة. يجب أن تكون الشهادة الثانوية حديثة ولم تمر أكثر من خمس سنوات من تاريخ تقديم طلب التسجيل

ألا يزيد عمر شهادة الثانوية العامة عن 5 سنوات.

أن يجتاز الطالب جميع الاختبارات التي حددتها الجامعة للقبول.

أن يجتاز الطالب جميع المقابلات الشخصية التي أعدتها الجامعة.

أن يجتاز الطالب كافة الفحوصات الطبية.

تقديم جميع البيانات والأوراق اللازمة التي تطلبها الجامعة للتسجيل والقبول.

أن يكون الطالب حاصل على الجنسية السعودية أو من أم سعودية.

ألا يكون الطالب مفصولاً لأسباب تأديبية أو لأسباب تتعلق بالنظام الأكاديمي من أي جامعة أخرى.

إجراء اختبارات المركز الوطني للقياس.

آلية القبول بجامعة جازان 1444

طورت جامعة جازان بعض آليات الدراسة فيها، على النحو التالي

يتم قبول الطلاب والطالبات من خلال الحاصلين على أعلى معدل تراكمي في الثانوية العامة وسنة التخرج.

نظام الانتظام هو نظام الدراسة المعمول به في الجامعة.

يجب إحضار موافقة من صاحب العمل لضمان تفاني الطالب والتزامه بالدراسة.

يتم دفع رسوم التسجيل في دبلومات جامعة جازان 500 ريال. علما أن الرسوم غير قابلة للاسترداد في حالة انسحاب الطالب أو في حالة الرفض.

يشترط ألا يتجاوز غياب الطالب 25٪ من كامل وقت الدراسة في الجامعة. إذا تجاوز الطالب هذا الحد فلن يتمكن من دخول اختبار دبلوم جامعة جازان.

في حالة قبول الطالب، يجب على الطالب دفع الرسوم الدراسية للفصل الدراسي الأول بالكامل للبرنامج الأكاديمي.

يجب الالتزام بالزي الرسمي للجامعة.

يجب ألا يكون التدخين داخل منشآت الجامعة.

معدلات القبول بجامعة جازان 1444

لم يتم تحديد معدلات القبول للعام 1444 بعد ولكن أوضحت جامعة جازان معدلات القبول للتخصصات والمسارات الجامعية المتاحة في الكليات التابعة للجامعة للعام 2022/2022 وهذه النسب كما هو مبين في الجدول التالي .

التخصص الجامعي معدل القبول للعام 2022 – 2022 المسار الصحي والتخصصات الطبية لا تقل عن 80٪ كليات الهندسة والتصميم والعمارة ألا تقل النسبة المؤهلة عن 78٪. كلية الشريعة والقانون أن لا تقل النسبة الموزونة عن 75٪. برامج البكالوريوس ألا تقل النسبة المؤهلة أو المرجحة عن 70٪. دبلومات كليات المجتمع والتطبيقات الصناعية ألا تقل النسبة المؤهلة أو المرجحة عن 65٪.

طريقة حساب النسبة المرجحة لجامعة جازان

يتم حساب النسبة الموزونة لجامعة جازان من خلال المثال الموضح أدناه

للسنة التحضيرية (GCPA × 0.30) + (درجة القدرة × 0.30) + (درجة الإنجاز × 0.40) = النسبة المئوية المرجحة

كليات الجامعة الأخرى للطلاب (GCPA × 0.60) + (درجة القدرة × 0.40) = النسبة المئوية المرجحة.

كليات الجامعة الأخرى للطالبات (GCPA × 0.50) + (القدرة × 0.20) + (درجة الإنجاز × 0.30) = النسبة المئوية المرجحة

تخصصات جامعة جازان 1444

تختلف الاختصاصات في جامعة جازان بين الطلاب والطالبات. تقدم الجامعة العديد من التخصصات النظرية والعلمية والتي سنراجعها بالتفصيل أدناه

تخصصات جامعة جازان للطلاب

اختصاصات طلبة جامعة جازان هي كالتالي

كلية الآداب والعلوم الإنسانية وتضم اللغة العربية وآدابها السياحة والآثار اللغة الإنجليزية إدارة السياحة صحافة واعلام

كلية إدارة الأعمال وتضم مالية ومصرفية محاسبة نظم المعلومات الإدارية ادارة اعمال التسويق والتجارة الإلكترونية

كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات وتشمل علوم الكمبيوتر تكنولوجيا المعلومات والأمن هندسة الحاسوب والشبكات

كلية الهندسة وتضم الهندسة الكهربائية هندسة ميكانيكي الهندسة الصناعية هندسة مدنية هندسة معمارية هندسة كيميائية

كلية العلوم الطبية والتطبيقية وتضم تكنولوجيا المختبرات الطبية تقنية الأشعة التشخيصية العلاج الطبيعي التغذية السريرية العلاج التنفسي الإسعاف والطوارئ

كلية العلوم وتضم الفيزياء كيمياء مادة الاحياء رياضيات

كلية الطب وتشمل تخصص الطب والجراحة فقط.

كلية التمريض وتشمل تخصصات التمريض فقط.

كلية المجتمع وتضم التخصصات التالية ادارة اعمال تسويق إدارة المكاتب السياحة والفندقة البرمجة وتشغيل الكمبيوتر تحليل وتصميم النظم محاسبة

كلية طب الأسنان تضم هذه الكلية طب وجراحة الفم والأسنان.

كلية الصحة العامة وطب المناطق الحارة وتشمل هذه التخصصات المعلوماتية الصحية علم الأوبئة التثقيف والترويج الصحي الصحة البيئية

كلية الصيدلة وتشمل تخصص دكتور صيدلة.

كلية الشريعة وتشمل هذه الاختصاصات الشريعة الاسلامية قانون



تخصصات جامعة جازان للطالبات

أما اختصاصات جامعة جازان للطالبات فهي تتلخص في الأسطر التالية

كلية الطب وتشمل تخصص الطب والجراحة فقط.

كلية التمريض وتشمل تخصص التمريض فقط.

كلية المجتمع وتضم ما يلي ادارة اعمال محاسبة إدارة المكاتب

كلية العلوم الطبية والتطبيقية وتشمل التخصصات التالية تكنولوجيا المختبرات الطبية العلاج الطبيعي تقنية الأشعة التشخيصية التغذية السريرية

كلية العلوم وتشمل الفيزياء كيمياء مادة الاحياء رياضيات

كلية طب الأسنان وتشمل كلية طب وجراحة الفم والأسنان.

كلية الصحة العامة وطب المناطق الحارة وتشمل التخصصات التالية المعلوماتية الصحية التثقيف والترويج الصحي

كلية الصيدلة وتشمل تخصص دكتور صيدلة.

كلية الآداب والعلوم الإنسانية تضم هذه الكلية التخصصات التالية اللغة العربية وآدابها صحافة واعلام اللغة الإنجليزية

كلية إدارة الأعمال وتضم مالية ومصرفية محاسبة نظم المعلومات الإدارية ادارة اعمال التسويق والتجارة الإلكترونية

كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات تخصصاتها هي علوم الكمبيوتر تكنولوجيا المعلومات والأمن



اختصاصات دبلوم جامعة جازان

تضم جامعة جازان تخصصات عديدة للدبلوم منها

شهادة دبلوم سنوات الدراسة دبلوم الخرائط ونظم المعلومات سنتان دبلوم في السجلات الطبية عامين ونصف دبلوم المعاملات المصرفية عام دراسي واحد دبلوم في إدارة المكاتب أربعة مستويات. دبلوم عالي في القانون عام دراسي واحد دبلوم مساعد إنتاج عام دراسي واحد دبلوم في الموارد البشرية سنتان دراسيتان دبلوم فني معمل كيميائي سنتان دراسيتان دبلومة التحرير والسكرتارية عام دراسي واحد دبلوم في العلاقات العامة عام دراسي واحد دبلوم سياحة الفنادق أربعة فصول دراسية دبلوم محاسبة عام دراسي واحد دبلوم التسويق. عام دراسي واحد الدبلوم العالي في الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية عام دراسي واحد برنامج دبلوم السكرتارية الطبية عامية

خدمات العاملين بجامعة جازان

يمكن لموظفي جامعة جازان الدخول إلى نظام خدمات الموظفين على النحو التالي

دخول نظام شؤون الموظفين “”.

اكتب حساب الجامعة بدون jazanu.edu.sa في خانة اسم المستخدم.

أدخل كلمة المرور.

أدخل رمز التحقق الذي يظهر في الصورة بشكل صحيح.

انقر فوق تسجيل الدخول وانتظر حتى يتم تحميل الصفحة الرئيسية.

جامعة جازان – الدعم الفني

توفر جامعة جازان العديد من وسائل الاتصال لتقديم كافة خدمات الدعم الفني لطلابها المنتسبين ومن هذه الطرق ما يلي

رقم الهاتف +966 17329 5000 | +966 17329 5000-1113.

رقم الفاكس 00966173232760.

البريد الإلكتروني هو، أو.

منصة Twitter يمكن الوصول إليها “”.

رابط التسجيل بجامعة جازان edugate.jazanu.edu.sa

يمكنك الذهاب لرابط التقديم في جامعة جازان مباشرة “”، واتباع خطوات التسجيل الموضحة أعلاه، والتعرف على جميع متطلبات المتقدمين للجامعة، وانتظار رد القبول أو الرفض من قبل إدارة الجامعة.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عم المعلومات التي تتعلق تعرف على كيفية التسجيل في جامعة جازان 1444 ، و طريقة حساب النسبة المرجحة لجامعة جازان ، والتخصصات التي تتعلق بالطلاب والطالبات ، ورابط التسجيل بجامعة جازان edugate.jazanu.edu.sa