تعرف على مباريات الزمالك القادمة في الدوري

بقلم نيرة سعيد

حقق الفريق الكروي الأول لنادي الزمالك انتصاره السادس على التوالي على المستقبل، بهدف دون رد، في المباراة بين الفريقين على استاد السلام ضمن مباريات اليوم السابع والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

نجح محمود حمدي الونش في التسجيل بضربة رأس رائعة حطمت شباك جنش في الدقيقة 75.

ورفع الانتصار رصيد الزمالك إلى النقطة 63 لتحسين تقدمه في ترتيب الدوري فيما تجمد رصيد فيوتشر إلى النقطة 42 في المركز الرابع في ترتيب الدوري.

لم يتبق سوى 7 أيام على انتهاء الدوري المصري، واشتعلت المنافسة بين الزمالك وبيراميدز والأهلي.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك في الدور المقبل، يوم الاثنين المقبل، باستاد القاهرة، الساعة التاسعة مساء.

مباريات الزمالك المتبقية في الدوري

الزمالك مقابل بيراميدز

الجونة ضد الزمالك

نادي الزمالك مقابل مصر

فاركو ضد الزمالك

الزمالك ضد الاتحاد الاسكندرية

المصري مقابل الزمالك

الزمالك مقابل اورينتال كومباني