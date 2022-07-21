تعرف على مخرج مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر

وأوضح مسئولو التلفزيون المصري، حقيقة تعيين مدرب الأهلي لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر 2022 المقرر لها مساء الخميس.

أكد مسئولو التلفزيون أنه سيوجه مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر المخرج أسامة الهواري، رافضين التعليق على حالة الجدل الذي نشأ على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن رحيل النجم. اللقاء، وأنه “سيكون أهلاوي”.

ثارت حالة من الجدل بين الجماهير حول انتماء مدير المباراة، خاصة وأن القمة الأخيرة لبطولة الدوري، التي انتهت بالتعادل 2-2، شهدت تكتمًا كبيرًا على اسم المخرج، قبل الإعلان عنه. اسناد المهمة للمخرج محمد نصر الدين الذي قاد الاجتماع بشكل رائع.

يستضيف ستاد القاهرة الدولي المباراة النهائية للكأس العشرين بين قطبي كرة القدم المصرية، والتي يحضرها أكثر من 5000 مشجع، ومن المتوقع أن تكون مليئة بالإثارة والمتعة.

تنطلق مباراة الأهلي والزمالك في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة و 10 مساءً بتوقيت مكة المكرمة يوم الخميس.