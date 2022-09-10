تعرف على مدرب الأهلي فِيْ مباراة العروبة

يستعد الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي لمواجهة العروبة، غدا “الأحد”، على ملعب العروبة، ضمن اليوم الرابع من منافسات الدرجة الأولى للدوري الأصفر.

وذكرت صحيفة الرياضية، أن المدرب الوطني يوسف عَنّْبر، سيواصل مهمته فِيْ التوجيه الفني للأهلي، فِيْ مباراة العروبة، حتى توقيع مدير فني جديد.

اقرأ أيضا الأهلي ضد العروبة .. “التشكيل الذي طال انتظاره والفاخر يكتسح تاريخيا”.

وقررت إدارة الأهلي، برئاسة وليد معاذ، إقالة الأوروغواياني روبرت سيبولدي من منصب المدير الفني للفريق، بسبب ضعف النتائج، فِيْما تكلف يوسف عَنّْبر بإدارة الفريق مؤقتًا، حتى وصول فني جديد. وقعت.

تمكنت الأنبار من قيادة الأهلي لتحقيق الفوز الأول فِيْ الموسم الجديد من مسابقة الدوري الأصفر للدرجة الأولى “2022-2023″، بعد تجاوز عقبة الخلود بهدف حر، فِيْ مباراة الجولة الثالثة من الدوري الأصفر. المنافسة.

تدرس إدارة الأهلي سلسلة ملفات من المدربين، من أجل تحديد المدرب الجديد للفريق خلال المنافسات المقبلة فِيْ دوري الدرجة الأولى الأصفر.

وكانت إدارة الأهلي قد عينت يوسف عَنّْبر مستشارا فنيا ضمن الفريق الاستشاري برئاسة البلجيكي جان فان وينكل.

الأهلي يحتل المركز 11 فِيْ ترتيب الدوري الأصفر للصف الأول، بعد 3 مباريات، برصيد 4 نقاط، بعد تعادله 1-1 مع القيصومة، وخسارة للأخدود بهدفِيْن نظيفِيْن، ثم 1 0 فوز على الخلود.

أنظر أيضا..

ثورة شاملة فِيْ الأهلي .. “تشكيل الإدارة والعَنّْبر مستشارا فنيا”

وليد معاذ فِيْ أسبوع .. 5 عروض و 3 رحيل من الأهلي

تابعوا نتائج المباراة دقيقة بدقيقة مع سعودي سبورت