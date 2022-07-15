“تعرف على مراكزهم”.. سانتو يريد 6 لاعبين جدد وإدارة الاتحاد بورطة

قبل خمسة أيام من انطلاق أول تركيز كروي لنادي الاتحاد، أوضح المدرب البرتغالي نونو سانتو خطته لإدارة أنمار الهِيْلي للموسم الجديد.

ومن المقرر أن يعود الاتحاد إلَّى التدريب الجماعي والطب فِيْ الفترة من 20 إلَّى 22 يوليو، قبل أن يسافر العميد إلَّى معسكر فِيْ النمسا فِيْ 23 يوليو.

وبحسب صحيفة “المواطن”، حدد الفني البرتغالي احتياجاته الفنية على مستوى العَنّْاصر والمراكز التي تحتاج إلَّى تعزيز.

وشدد البرتغالي نونو سانتو لإدارة الاتحاد على ضرورة التعاقد مع 6 لاعبين جدد، فِيْ مواقع محددة، بهدف سد الثغرات فِيْ الفريق وبدء أسلوبه التكتيكي.

وذكرت الصحيفة أن سانتو طلب التعاقد مع ظهِيْر أيسر، ولاعب مركزي، وجناح، وحارس مرمى جيد فِيْ البناء من الخلف.

بالإضافة إلَّى ما سبق، تريد سانتو بديلاً للبرازيلي Henrique، والمركز التقليدي رقم 6، وكل ذلك يتوقف على حصول الإدارة على شهادة الكفاءة المالية.

وفِيْ حال فشل إدارة أنمار الهِيْلي فِيْ الحصول على شهادة الكفاءة المالية والوفاء برغبات سانتو التعاقدية، فإن المسؤولية الأولى عَنّْ أي عثرة قد تعيق نجاح البرتغالي مع الاتحاد.

يشار إلَّى أن إدارة الاتحاد وقعت رسميا مع المدرب البرتغالي نونو سانتو، لقيادة الفريق موسمين حتى عام 2024، نظرا لخبرته الكبيرة.