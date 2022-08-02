تعرف على “مسرب” تسجيلات حمد الله والاتحاد إلَّى النصر

يتساءل المشجعون السعوديون منذ عدة أيام عَنّْ “هُوية” متسرب التسجيلات الصوتية فِيْ قضية نادي النصر ضد الاتحاد والنجم المغربي الكبير عبد الرزاق حمدالله.

وقدم النصر “تسجيلات صوتية” للجنة المحترفِيْن السعودية والاتحاد الدولي لكرة القدم “فِيْفا”، مدعيا أن مسؤولي النقابات استفزوا النجم المغربي. للخروج من القلعة العالمية.

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وبعد التحقق من صحة هذه التسجيلات، أصدرت “المهنية” مجموعة من العقوبات ؛ وفِيْ مقدمتها إيقاف حمدالله “4 أشهر”، وحرمان نادي الاتحاد من التعاقدات، فِيْ فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

* كشف هُوية “راكب” تسجيلات الحمد الله للنصر

وفِيْ هذا السياق، كشفت صحيفة “الرياضية” أن الوسيط “HD” ؛ وهُو الذي سرب تسجيلات مفاوضات الاتحاد مع الحمد الله للنصر.

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وكشفت الصحيفة أن الوسيط وثق مفاوضات الاتحاد والحمد الله لتأمين حصته من الصفقة. بعد نقل اللاعب رسميًا إلَّى العميد، تم تجاهل مكالماته واتصالاته.

وأشار إلَّى أن الوسيط، بعد تجاهل دعواته من الإدارة الفِيْدرالية، اتصل بمسؤولي النصر ؛ لتقديم الأدلة رسميا.