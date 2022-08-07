تعرف على مصاريف الجامعات الأهلية في مصر 2021-2022 واسعار الكليات، الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة في جمهورية مصر العربية في مدينة جمصة التابعة إلى محافظة الدقهلية، أكد ان الجامعات الأهلية الجديدة لعام الفين واثنان وعشرين ميلادية (المنصورة والعلمين والجلالة والملك سلمان) انهم قد اتفقوا بالإجماع على أن زيادة المصروفات الدراسية للعام الدراسي الفيت واثنان وعشرين ميلادية لن يتم زيادتها، مراعاة للظروف الاقتصادية للشعوب المصرية، والاوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد، وبسبب الأزمة الاقتصادية، حيث انه لفت الانتباه إلى وزارة التربية والتعليم العالي في جمهورية مصر العربية وإلى البحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الأهلية قد أتاحت ابتداء من اليوم إلى التسجيل ليتم الالتحاق بالجامعات الأهلية، وسوف يكون ذلك عبر رابط الموقع الإلكتروني لتنسيق الجامعات الأهلية، حيث ان ذلك يكون وفقا للقواعد والضوابط التي قام المجلس الأعلى للجامعات باقرارها.

مصاريف الجامعات الأهلية 2022 ويكيبيديا

أوضح رئيس جامعة المنصورة الجديدة فى جمهورية مصر العربية وصرح عن تصريحات خاصة ل جريدة الوطن أن الجامعات الأهلية الجديدة لعام الفين و اثنين وعشرين ميلادية، قد أنهت كل الاستعدادات للتنسيق للقبول بمختلف الكليات والبرامج الدراسية، وأوضح ان جامعة المنصورة لديها القدرة لاستيعاب ما يقارب من الفين ومائتين طالب وطالبه في مختلف البرامج مع التشديد الواضح على تطبيق الإجراءات الاحترازيه.

مصاريف الجامعات الأهلية 2022

سيتم عرض المصاريف للجامعات الأهلية والتي تم اقرارها من قبل وزارة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي للعام الماضي على هيئة نقاط كالتالي: