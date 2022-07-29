تعرف على منافس الاتحاد فِيْ أول تجاربه الودية بمعسكر النمسا

كشف نادي الاتحاد عَنّْ هُوية منافسه فِيْ المباراة الودية الأولى التي سيلعبها فِيْ معسكره التدريبي بمدينة سيفِيْلد النمساوية.

استعد الاتحاد للموسم الرياضي الجديد 2022-2023 بـ “القوة” ؛ حيث تعاقد مع المدرب البرتغالي نونو سانتو، لقيادة فريق كرة القدم الأول، بعقد حتى 30 يونيو 2024.

وكشف الاتحاد عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين المصغر “تويتر”، أنه سيواجه المنتخب السويسري من لوسيرن، غدًا السبت، فِيْ أول تجربة ودية له فِيْ ميدان النمسا.

وكان من المتوقع أن يواجه الكابتن نظيره الإيطالي فِيْورنتينا يوم السبت قبل إلغاء المباراة الودية.

ويتطلع الاتحاد إلَّى استمرار المنافسة هذا الموسم للعودة إلَّى منصات التتويج من جديد واستعادة لقب دوري المحترفِيْن الذي غاب منذ سنوات طويلة.