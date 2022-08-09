تعرف على منافس الزمالك في الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا

أقيمت اليوم الثلاثاء قرعة دوري أبطال إفريقيا وكأس الاتحاد الإفريقي لموسم 2022-2023 في مقر CAF بالقاهرة.

وأسفرت قرعة الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا عن مباراة سهلة لفريق الزمالك الذي يمثل مصر في هذا الدور، بعد أن استُثني الأهلي من هذا الدور وتأهله مباشرة لدور 32. نهاية.

وفي الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا، يواجه الزمالك إلكت سبورت بطل تشاد.

وستقام أولى مباريات الجولة 64 في أيام 9 و 10 و 11 سبتمبر، ومباريات الإياب في أيام 16 و 17 و 18 من نفس الشهر.

وكان الاتحاد الإفريقي قد أعلن في وقت سابق استثناء 6 أندية من الدور التمهيدي الأهلي والوداد المغربي والرجاء والترجي التونسي وصنداونز الجنوب أفريقي وتي بي مازيمبي الكونغولي.