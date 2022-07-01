تعرف على مواصفات وشروط ملابس الإحرام

أوضحت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الشروط التي يجب توافرها في ملابس الإحرام، حتى تتوافق مع المواصفات.

وأشار في إنفوجرافيك على صفحته الرسمية على تويتر إلى أنه يجب أن يكون خاليًا من العيوب الصناعية والثقوب.

نسبة القطن

كما ورد في الإحرام أن نسبة ألياف القطن يجب ألا تقل عن 99٪ وأن تكون خالية من الزخارف المخالفة للشريعة الإسلامية.

يجب أن تتكون الجريمة من جزأين ؛ التنورة والسترة لها نفس الأبعاد والأطوال.

المراقبة المستمرة

تراقب الجهات المختصة كل ما يتعلق بخدمات الحج سواء أكان طعامًا أو شرابًا أو سكنًا. أو لباس الإحرام. وثق مقطع فيديو أصدرته الهيئة العامة للغذاء والدواء الورش التدريبية التي تنظمها لإعداد وجبات الحجاج والمعتمرين بشكل صحي.

وقالت هيئة الغذاء والدواء تنظم ورش عمل تدريبية للعاملين في مطابخ الكفاف بمكة المكرمة، لتدريبهم على أساسيات التعامل مع الغذاء بشكل صحي.

الامتثال للمتطلبات الصحية

وأشار إلى أن هذه الورش التدريبية موجودة في مطابخ الإعاشة .. ويأتي تأكيدا على الالتزام بالمتطلبات الصحية أثناء تحضير وجبات المعتمرين والمعتمرين.

ولتعزيز الدور الرقابي لمطابخ المطاعم، أوضح أنه تم مراقبة طعام الحجاج وضمان جودته وسلامته من خلال المراقبة والإفراج والرقابة.